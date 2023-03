Vader van overleden Andy Schooreel dankbaar voor steunactie van zijn vrienden: “Niets doen was geen optie”

Op 31 januari overleed Andy Schooreel (28) nadat hij drie weken eerder ter hoogte van de Lobrug een zwaar ongeval had. Bovenop dat leed wacht vader Geert Schooreel (61) nog hoge ziekenhuis- en begrafeniskosten. Het is om die te verzachten dat Andy’s boezemvriend Niek David een steunactie lanceert.

Geert heeft net boodschappen gedaan wanneer wij hem thuis in de Izenbergestraat ontmoeten. Hij heeft een loodzware tijd achter de rug. Zijn zoon Andy zweefde na een zwaar ongeval enkele weken tussen leven en dood, maar was te zwaar gewond om zijn letsels te boven te komen. Geert probeert nu verder te leven met het gemis aan zijn geliefde jongste zoon.

Leegte achtergelaten

“Er zijn betere dagen en er zijn mindere dagen”, vertelt Geert die ondertussen 37 jaar in Izenberge woont. “De slechte dagen zijn natuurlijk in de meerderheid. Ik heb drie kinderen: Cindy, Sarah en Andy. Ik hoor mijn dochters regelmatig via de telefoon, maar ze wonen in Gent en in Antwerpen. Wij zien elkaar dus niet zo heel vaak. Andy woonde in Reninge. Dat is vlakbij. Hij voetbalde in Bulskamp, speelde zaalvoetbal in Alveringem en darts in de cafetaria van de Rethorica.

“Hij kwam me altijd uit de nood helpen”

Telkens als hij in de buurt was, sprong hij binnen. Mijn zoon werkte bij een garagist en kon een beetje van alles. Had ik problemen met de computer, aan de televisie of gsm, dan kwam hij me uit de nood helpen. Ik hoef je dus niet te vertellen dat zijn overlijden een grote leegte nalaat. Het besef dat hij hier nooit meer binnen zal komen, zorgt voor een enorm gemis. Vijftien jaar geleden heb ik mijn vrouwtje Lea verloren. Ze was pas 47 jaar en had een niet te behandelen hersentumor. Andy ligt op het kerkhof van Izenberge bij zijn mama. Voorlopig bezoek ik hem elke dag”, vervolgt Geert.

“Ik zal dat wellicht niet voor de rest van mijn leven doen, maar voorlopig heb ik daar veel steun aan. Ik weet dat mijn zoon zou willen dat ik nog het beste maak van mijn leven en ik zal dat ook proberen. Ik trek mij op aan mijn dochters en vrienden en familie van wie ik veel steun krijg”, zegt Geert. “Andy speelde zaalvoetbal in sportzaal Rethorica in Alveringem. Het doet pijn en het is lastig, maar ik blijf alle matchen van zijn ploegmakkers volgen. Het doet mij immers ook deugd van onder de mensen te komen.”

Hoge ziekenhuiskosten

Geert vertelt dat hij de vele kosten van het ongeval en overlijden op zich neemt. Omdat zijn zoon geen hospitalisatieverzekering had, verwacht hij zich aan hoge ziekenhuisfacturen. Maar ook een begrafenis kost een smak geld.

“We konden niet aanzien hoe hun spaarboekje geplunderd werd om hun kind een mooie begrafenis te gunnen”

“Je denkt niet dat je 28-jarige zoon plots langdurig op intensieve zorgen zal belanden”, vertelt Geert. “Ik ben niet beschaamd om te zeggen dat je een grote spaarboek nodig hebt om een ziekenhuisverblijf en uitvaart te kunnen betalen en om te zeggen dat ik die grote spaarboek niet heb. Vijftien jaar geleden kostte de begrafenis van mijn vrouw bijna achtduizend euro en ik heb nadien ook al quasi van nul moeten herbeginnen. In dergelijke gevallen plundert de staat je en het leven is duur. Onlangs kwam Andy zijn beste vriend – Niek David uit Alveringem – me vertellen dat hij en zijn vriendin Kimberly een steunactie zouden opstarten. Uiteraard doet het me plezier dat ze dat willen doen voor mij. De opbrengst is zeer welgekomen”, zegt Geert dankbaar.

Als een broer

“Ik heb Andy meer dan vijftien jaar goed gekend”, vertelt Niek David (25). “We hebben samen ons middelbaar gedaan in het VTI van Veurne en mijn zus en Andy zijn een tijdje samen geweest. Ook nadat die relatie gedaan was, zijn we de beste vrienden gebleven. Ik noemde hem ‘mijn broer’ en dat was hij ook voor mij. Zijn ongeval en dood waren een mokerslag voor me. Je hoopt en hoopt en hij heeft gevochten, maar hij was te zwaar gewond en het heeft niet mogen zijn. Mijn vriendin en ik konden niet aanzien hoe Andy’s papa, vriendin en stiefmoeder hun spaarboekje moeten gebruiken om hun kind en vriend een mooie begrafenisplechtigheid te gunnen.”

Steunactie

Niets doen, was geen optie voor mij. En dus zijn we een steunactie gestart. Via mijn facebookpagina kom je vlot terecht bij de steunactie. Wie “Steunactie Andy Schooreel” intikt, komt ook op de juiste pagina. Mensen die minder goed overweg kunnen met de pc, kunnen vrijblijvend een gift in de brievenbus van de woning aan de Oerenstraat 5 in Alveringem deponeren. Steek het geld in een gesloten omslag met vermelding van ‘Steunactie Andy’ en wij zorgen dat het geld terecht komt. De online actie blijft voorlopig onbeperkt lopen. Ik zou het zeer fijn vinden mochten mensen Geert massaal steunen. Elke gift – hoe klein of hoe groot – is welkom”, aldus nog Niek

We geven nog mee dat een groepje vrienden onder leiding van Alveringemnaar Jarne Devos later op het jaar nog een fuif plant. De datum is nog niet gekend, maar ook die opbrengst zal naar hetzelfde doel gaan. (AB)

Een bijdrage leveren aan de steunactie kan via volgende link: http://steunactie.be/actie/financiele-steun-aan-de-familie/-17232