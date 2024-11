Vaandeldrager Gilbert (84) geeft banier door aan Daan (26)

Tijdens de receptie voor Koningsdag vond de overdracht plaats van het vaandel van Gilbert Vitse. Gilbert gaf zijn banier door aan Daan Martens (26) uit Koksijde. “Ik doe dit met heel veel plezier”, aldus de onderofficier van de marinecadetten.

Gilbert Vitse was 25 jaar lang een van de vaandeldragers die altijd aanwezig was op de vele militaire plechtigheden die de Westhoek rijk is. De vlag die Gilbert droeg was de banier van de ‘Koninklijke en Menslievende Vereniging der Dragers van Eretekens en Medailles van België’. De tachtiger diende ooit bij de paracommando’s in Afrika. Na zijn legertijd ging Gilbert verder als schrijnwerker. Een kwart eeuw geleden werd Gilbert gevraagd of hij geen lid wou worden van de K.M.V.D.E.M.B. afdeling Ieper. “De vereniging was toen al twee jaar op zoek naar een nieuwe vaandeldrager en ze waren blij iemand te hebben gevonden”, zei Gilbert eerder.

De Ieperling stopt nu met zijn activiteiten en droeg vrijdag zijn vaandel over aan Daan Martens. Daan (26) woont in Koksijde en is lid van de marinecadetten. “Ik ben daar onderofficier en hou me vooral bezig met plechtigheden en ceremonieën. Ik leer de jonge gasten dril en leid ze op zodat ze kunnen deelnemen aan bijvoorbeeld het defilé in Brussel. Ik ben als sinds mijn 17de vaandeldrager, en ik ben heel blij dat ik het vaandel van Gilbert mag overnemen.”