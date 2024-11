Urbain en Rosette vieren platina huwelijksjubileum

Iets meer dan 70 jaar geleden, meer precies op 23 oktober 1954, beloofden Urbain Decorte (93) en Rosette Jonckheere (90) elkaar eeuwige trouw in Eernegem. Hun ouders waren buren, en wat in hun kinderjaren begon als vriendschap, groeide later uit tot een liefdevolle relatie die al vele jaren stand houdt en leidde tot dit toch nog steeds redelijk zeldzame jubileum.

Als jonge kerel werkte Urbain als bakker. Later ging hij met zijn vader in de bouwsector werken als metser. Toen hun werkgever failliet ging, solliciteerde Urbain bij de gemeente en werd hij in dienst genomen als rattenvanger, een job die hij uitoefende tot aan zijn pensionering.

Druk leven

In zijn vrije tijd ging hij vaak fietsen. Hij was lid van de wielertoeristenclub en heeft onder meer tochten naar Lourdes en andere buitenlandse bestemmingen op zijn palmares staan. Hij was ook een fervent vinkenzetter.

Rosette op haar beurt werkte een aantal jaren in een naaiatelier, en hield daarna ruim 30 jaar de kruidenierswinkel van haar schoonmoeder open. Als zelfstandig winkelierster was het hard werken en was er weinig tijd voor hobby’s, maar Rosette hield zich na haar werk graag bezig met bloemen en kweekte ook groenten.

Nageslacht

Rosette en Urbain hebben een dochter, Sonja (69). Zij is gehuwd met Patrick Tilleman (68). Ook zij vieren volgend jaar feest, voor hun 50-jarig huwelijksjubileum. Sonja vond het altijd jammer dat zij enig kind was en zorgde dan ook voor een ruimere uitbreiding van de familie met drie zonen, die op hun beurt al voor vier achterkleinkinderen voor de jubilarissen zorgden. Aangezien de oudste achterkleindochter nog vrijgezel is, wordt het wellicht nog even wachten op een volgende generatie.

Het platina koppel woont al ruim 38 jaar op een appartement in de Aartrijkestraat in Eernegem, naast hun dochter en schoonzoon. “Op die manier blijft het werkbaar om hen – met enige hulp – toch nog zelfstandig thuis te laten wonen”, vertelt dochter Sonja. De familie vierde uitgebreid feest naar aanleiding van het platina jubileum op zondag 10 november in Feestzaal ‘t Wit Paard in Ichtegem.