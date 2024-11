Unizo reikt prijzen Week van de Klant uit

Unizo Pittem-Egem nodigde de 50 winnaars uit van de voorbije stempelactie die in de gemeente liep naar aanleiding van de Week van de Klant. Door stempels te verzamelen bij de deelnemende handelaars konden de klanten deelnemen. Er werden in totaal 1.866 ingevulde stempelkaarten ingediend, waaruit een onschuldige kinderhand vijftig gelukkigen trok. “Bij de deelnemers waren niet alleen mensen uit Pittem of Egem, maar ook uit Ardooie, Koolskamp, Zwevezele, Wingene, Tielt en Meulebeke. Dat is een duidelijk bewijs dat Pittem heel wat te bieden heeft, ook voor wie geen Pittemnaar is”, vertelt Unizo-ondervoorzitter Nathalie Verbrugge. De hoofdprijzen gingen naar Karoline De Smet, John Dinnecourt en Bernadette Vervaele. (JG/foto Jan)