Unizo Pittem neemt afscheid van Mark Roygens als bestuurslid

Tijdens een receptie op zaterdagavond 4 januari heeft Unizo Pittem-Egem afscheid genomen van Mark Roygens als bestuurslid. De vereniging kende hem de titel van erevoorzitter toe als dank voor 36 jaar van trouwe dienst.

“Ik ben in de archieven van de vereniging gedoken en hierbij bleek dat Mark in 1988 het bestuur van toen nog NCMV (Nationaal Christelijk Middenstandsverbond) is komen versterken”, vertelt voorzitter Ellen Verkindere in haar speech.

“Ergens in de loop der jaren, hier laat het archief ons in de steek, is hij penningmeester geworden, een functie die hij tot 2005 waargenomen heeft. Op 18 februari 2005 nam hij officieel de voorzittershamer over van Jacques Vandenhende, een taak die hij tot november 2014 met veel overgave uitgevoerd heeft. Onder zijn leiding steeg het ledenaantal van 73 naar 119. Intussen werd vanuit Unizo nationaal wat druk gezet om ook vrouwen op te nemen in het bestuur en dus kwam Mark aan mijn mouw trekken.”

“Aanvankelijk hield ik de boot wat af, maar toen Isabel Bossuyt bij het bestuur kwam, kon ik niet meer weigeren. Hij werd mijn mentor en later ook die van onze huidige ondervoorzitter Nathalie Verbrugge. Op 26 november 2014 gaf hij de fakkel als voorzitter door aan een trio: Chris Vannieuwenhuyse, Dirk Cloet en Isabel Bossuyt en werd hij weer penningmeester. We willen Mark eren voor zijn jarenlange inzet en hoe kunnen we dit beter doen dan door hem erevoorzitter te maken.”

Goed team

We spraken ook met Mark over zijn afscheid. “Het is met spijt in het hart dat ik afscheid neem van mijn bestuursfunctie. Unizo nationaal bepaalt dat de maximumleeftijd 70 jaar is en dus moet ik zowel provinciaal, regionaal als in Pittem stoppen.”

“Mijn drijfveer om destijds in het bestuur te komen, was mijn interesse voor het lokale commerciële leven en de steun die ik wou geven aan startende jonge ondernemers, zaken die ik tot vandaag hoog in het vaandel draag. Ik neem echter met een gerust gemoed afscheid. We hebben een goede en gemotiveerde bestuursploeg, die het zeker goed zal doen. De toekomst van Unizo Pittem-Egem ziet er rooskleurig uit.”

