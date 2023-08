Unieke expo geschiedenis Belgische marine in Nieuwpoortse Vismijn

Nog tot en met zondag 20 augustus 2023 kunt u, in de bovenzaal van de Vismijn, een unieke tentoonstelling bezoeken omtrent de Belgische Marine. Onder de noemer ‘Van vegen tot jagen’ maak je kennis met de evolutie van mijnbestrijding op zee, aansluitend een fraai stuk geschiedenis van Nieuwpoort en de marine.

Burgemeester Geert Vanden Broucke was de koning te rijk bij de officiële opening. En terecht. Nieuwpoort en de Marine zijn steeds uitstekende partners geweest. “Voor onze stad is het bijzonder dan we vandaag een schitterende overzichtstentoonstelling mogen bewonderen, op het getouw gezet door Johnny Geldhof, Luc Vermeersche en Patrick Declerck, waarvoor veel dank.”

“Naast een flinke brok geschiedenis over het mijnvegen in het algemeen, is er heel wat aandacht aan de periode waarbij de Marine tussen 1958 en 1993 hier present was met een nautische school. Onze stad was voor veel dienstdoende miliciens en in opleiding zijnde marineofficieren letterlijk en figuurlijk een thuishaven.”

“Het staat buiten kijf, het zicht aan de overzijde van de havengeul staat bij menig Nieuwpoortenaar en toerist in het geheugen gegrift. Een stuk geschiedenis waar Nieuwpoort én de Marine vol trots en nostalgie op terugkijken.”

Theoretische opleidingen

De Nieuwpoortse marinebasis, zeg maar een van de vijf nautische scholen die de Marine rijk was, ontstond halfweg de vorige eeuw als aanleg-, onderhouds- en reparatiewerkplaats voor kustmijnenvegers en ondiepwatermijnvegers, snel- en sleepboten, aansluitende nautische school, officiëel operationeel op 15 juli 1958. De nautische school maakte deel uit van het Marine Vorming Centrum Sint-Kruis.

De school stond in voor theoretische opleidingenen voor dekofficieren in de marinereserve, kandidaat roergangers in actieve dienst en miliciens die de knepen van de zeemachtschap onder de knie wilden krijgen. In 1981 verhuisde de nautische school naar Zeebrugge. Tenslotte verliet de Marine in 1993 de basis in Nieuwpoort. De infrastructuur werd naderhand ontmanteld en de opgehoogde gebieden werden afgegraven om plaats te bieden voor een gebied van zowat 50 ha natuurlijke duinen, slikken en schorren, vandaag graag te bewonderen.

Unieke expo

In de bovenzaal van de Vismijn (zaal Island) wacht de bezoeker een effenaf schitterende tentoonstelling over het reilen en zeilen van de mijnbestrijding bij de Marine en vroeger. De expo is nog tot en met zondag 20 augustus van 10 tot 17 uur gratis te bezoeken.

(Georges Keters)