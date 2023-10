Unie der Zorgelozen zingt op Grote Markt tegen armoede en uitsluiting: “Voor een rechtvaardig woonbeleid”

De Unie der Zorgelozen wilde op 17 oktober, de Werelddag van het Verzet tegen Armoede, absoluut van zich laten horen. “We verheffen onze stem en zingen luid en krachtig voor een rechtvaardig woonbeleid”, luidt het.

Er werd speciaal voor deze dag een strijdlied gemaakt voor het gelegenheidskoor onder leiding van Steef Coorevits. “Vlaanderen kampt met een wooncrisis Een deftig dak boven je hoofd hebben, is en blijft een grondrecht dat voor velen vandaag geen werkelijkheid is. De meest kwetsbaren worden geconfronteerd met ellenlange wachtlijsten voor sociale woningen. Ook de private huur- en koopmarkten zijn oververhit”, zegt Kurt Declercq, stafmedewerker armoede en zorgzame samenleving bij Avansa MZW.

“We zien dat steeds meer gezinnen met een beperkt inkomen een beroep moet doen op een aanvulling met leefloon”

Toegankelijkheid, betaalbaarheid, kwaliteit en woonzekerheid worden een steeds grotere uitdaging. Ook in Kortrijk ondervinden vele gezinnen problemen om een betaalbare en kwaliteitsvolle woning te vinden. “Onaanvaardbaar. Om deze woonproblematiek blijvend aan te kaarten, werd in Kortrijk ‘De Kortrijkse Woonzaak’ opgericht. Deze coalitie bestaat uit verschillende sociale en culturele organisaties zoals A’kzie vzw, Unie der Zorgelozen, Avansa MZW, ABVV West-Vlaanderen, De Kier.”

Stijgende sociale dienstverlening

De sociale dienstverlening in Kortrijk stijgt: steeds meer werkende mensen moeten geholpen worden. “Door een reeks recente maatregelen in de sociale dienstverlening slaagt Kortrijk erin veel meer mensen te bereiken die het financieel moeilijk hebben. Daarbij ook steeds meer mensen die aan het werk zijn of geen leefloon hebben. Veel meer gezinnen hebben het financieel zeer moeilijk om het einde van de maand te halen. Daarbij zeer veel gezinnen die gaan werken”, zegt schepen van Sociale Vooruitgang Philippe De Coene (Vooruit).

“Sedert de start van het wijkgericht sociaal werken werden al 624 gezinnen geholpen met specifieke financiële tegemoetkomingen zoals voor energie, medische kosten, huur van de woning, kinderopvang en schoolfacturen. Dat zijn er meer dan de 560 in (gedeeltelijk) leefloon die ook voor dat soort steun in aanmerking komt. In totaal gaat het om 1.184 unieke gezinsdossiers waarvan 52,7% met een inkomen uit arbeid, pensioen, versus 47,3% met een vorm van leefloon. Bovendien zien we dat steeds meer gezinnen met een beperkt inkomen structureel een beroep moet doen op een aanvulling met leefloon. Waren dat in 2019 nog maar 53 gezinnen dan is dat in 2022 opgelopen tot 207 gezinnen en dit jaar zal het wellicht oplopen tot 260 gezinnen. Vijf keer zoveel dus in 2023 dan in 2019.”