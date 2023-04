Ultraloper Karel Sabbe koopt eerste pleisters van Rode Kruis Waregem-Anzegem

Ultraloper Karel Sabbe opent de veertiendaagse van het Rode Kruis Waregem-Anzegem door de eerste nagelnieuwe pleisters te kopen. Karel liep afgelopen maand nog de Barkley Marathons in de Verenigde Staten, een van de zwaarste ultralopen ter wereld

Welke sportieve mens kan al eens een pleister gebruiken? Daar hoefden ze bij het Rode Kruis Waregem-Anzegem niet langer over na te denken. Ultraloper Karel Sabbe loopt al jaren de zolen van zijn voeten en is zo dé blarenexpert bij uitstek.

“Tientallen heb ik er al gehad”, glimlacht Karel. “Ik weet er ondertussen alles van. En vooral: hoe ze te voorkomen. Ik herinner me nog dat we in het begin het vel wegknipten. Maar dan kregen we blaren óp blaren en dat was al helemaal pijnlijk. Ondertussen hebben we geleerd het vel mee te nemen in het verband.”

Verbrand op Pukkelpop

Het Rode Kruis is geen onbekende voor Karel. Zo herinnert hij zich al snel een voorval met een gasvuurtje op de camping van Pukkelpopjaren geleden, waarna hij verzorgd werd in de eerstehulppost van het Rode Kruis. Maar hij heeft zelfs nog de intentie gehad om deel uit te maken van het vrijwilligersteam.

Een demonstratie van de pleister door lokaal voorzitter Isabelle Bouckaert op het ultrabeen van Karel Sabbe. © XC

“Samen met een vriend heb ik de eerstehulpcursus van het Rode Kruis gevolgd in Waregem. Elke zaterdag les en dan een examen afleggen. Het was de bedoeling dat we mee zouden gaan naar evenementen om de sfeer op te snuiven en een handje te helpen”, vertelt hij, “Maar daar is weinig van in huis gekomen. Ik zat toen op kot in Leuven en ik bleek minder tijd over te hebben dan verhoopt.”

Steun is vanzelfsprekend

Voor Karel is het vanzelfsprekend om een Rode Kruispleister te kopen. “Ik ondersteun vrijwilligersorganisaties maar al te graag door ze in de kijker te zetten. Ik voel ook aan dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden en rond te geraken met de budgetten. Ikzelf heb nog benefieten voor de Warmste Week georganiseerd. Je hoort dan vaak: is ’t al niet duur genoeg?, maar als je dan de tijd neemt om het doel uit te leggen, draaien de meesten wel bij.”