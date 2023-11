Ultraloper Karel Sabbe gehuldigd als ereburger van Anzegem

Ultraloper Karel Sabbe kreeg zondagvoormiddag in Sporthal Torrebos het ereburgerschap uitgereikt van de gemeente Anzegem omwille van zijn fenomenale sportieve prestaties. Naast de gebruikelijke oorkonde en een aantal geschenken, kwam Anzegem op het sublieme idee om Karel Sabbe een trail te schenken naar hem vernoemd.

De Karel Sabbe Trail telt 32 kilometer en is een nieuwe bewegwijzerde mooie route die je zowel kan lopen, fietsen als wandelen. “Het was al in april op de gemeenteraad beslist dat Sabbe deze erkenning zou krijgen”, zegt schepen van Sport Yannik Ducatteeuw. (Inzet). “De wereldrecords die Sabbe ondertussen op zijn naam heeft, zijn van een bovenmenselijk niveau.”

Sabbe is de derde Anzegemnaar die deze hoogste erkenning te beurt valt na componist en dirigent Herman Roelstraete (1981) en schrijver Stijn Streuvels post mortem (2017). Het is een grote eer om het ereburgerschap toegekend te krijgen”, reageert Karel Sabbe (34). “Ik woon sinds vier jaar in Anzegem en voel me er thuis.”

Uitzonderlijk palmares

Het voorbije jaar omschrijft Karel Sabbe als een topjaar. “2023 was een Grand Cru jaar”, vertelt Sabbe. “In maart deed ik de Barkley Marathon in 59 uur, 53 minuten en 33 seconden. Daarmee werd ik de eerste Belg ooit die erin slaagde om die wedstrijd binnen de voorziene tijd van 60 uur uit te lopen en de 17e finisher in de 35 jaar dat deze wedstrijd al georganiseerd wordt.”

Later dat jaar liep hij opnieuw de Pacific Crest Trail. Zijn record uit 2016 was ondertussen in 2021 door Timothy Olson verbroken met 15,5 uur. Ook al moest Sabbe een omweg van 165 kilometer lopen vanwege de bosbranden in de staat Washington, toch voltooide hij de Trail in 46 dagen, 12 uur en 50 minuten, wat ruim 5 dagen sneller was dan Olson.

Palmares 2016 – Marathon des Sables (37e van 1.200 deelnemers)2016 – recordtijd op de Pacific Crest Trail2018 – recordtijd Appalachian Trail2019 – "Last Man Standing" op de Barkley Marathons2020 – wereldkampioen en wereldrecord Big's Backyard Ultra2023 – finisher Barkley Marathons2023- recordtijd Pacific Crest Trail

Hoe het allemaal begon

In 2014 liep Sabbe zijn eerste marathon en zonder veel ervaring of achtergrond nam hij in 2015 deel aan de Coast to Coast-race in Nieuw-Zeeland bestaande uit een trailrun van 36 kilometer, 67 kilometer kajakken en 140 kilometer fietsen.

In 2016 liep hij de Marathon des Sables als voorbereiding op de Pacific Crest Trail later dat jaar waar hij op plaats 37 eindigde van de 1.200 starters. Het 4.300 kilometer lange Pacific Crest Trail finishte hij in 52 dagen, 8 uur en 25 minuten waarmee hij wereldrecordhouder Joe McConaughy van de troon stootte.

In 2018 liep hij de Appalachian Trail. Met een tijd van 41 dagen, 7 uur en 39 minuten verbeterde hij het record dat ook op naam van McConaughy stond met 4 dagen. Voor beide records kreeg hij een vermelding in het Guinness Book of Records.

Barkley Marathons

In 2019 nam Sabbe voor het eerst deel aan de Barkley Marathons, een jaarlijkse loopmarathon in het Frozen Head State Park in de Amerikaanse staat Tennessee die vaak als de zwaarste ultratrailwedstrijd ter wereld wordt gezien. Dat jaar was er geen finisher maar Sabbe was de last man standing.

In 2020 werd een nieuwe deelname verhinderd door de coronamaatregelen maar in datzelfde jaar werd hij recordhouder op de Alta Via2 in de Italiaanse Dolomieten. Hij legde de tocht van 160 kilometer in 37 uur af waarmee hij 4 uur van het record afdeed.

In oktober stond hij aan de start van de Big’s Backyard Ultra waarbij deelnemers elk uur een ronde van 6,706 kilometer lopen. Hij liep 75 ronden wat goed was voor 502 kilometer en ook dat was een wereldrecord! In 2022 slaagde Sabbe er niet in de Barckley Marathons uit te lopen. “Wat me blijft achtervolgen in de media is dat ik als voorlaatste overbleef maar hallucinerend teruggevonden werd toen ik de weg vroeg aan een vuilnisbak en door een lokale sheriff werd meegenomen”, glimlacht Sabbe.

“Op de vraag of het allemaal wel gezond is, kan ik antwoorden dat ik nog nooit een blessure opgelopen heb gedurende de voorbije jaren en dat ik me tijdens elke uitdaging zó sterk en goed voel.”

Grote eer

Karel Sabbe reageert dat het een grote eer is om tot ereburger gehuldigd te worden. “Dat is iets dat niet vaak voorkomt”, aldus de tandarts die tandartspraktijk ‘Ultradental’ in Ronse onder zijn vleugels heeft. “Het is bijzonder om deze erkenning te krijgen, ook omdat Anzegem me nauw aan het hart ligt.”

“Ik woon er nu een viertal jaar en voel er me thuis samen met mijn vrouw Emma Vandoorne en zijn oogappeltje Jack (4). “De rust in de landelijke gemeente doet me deugd.”

Trailroute als kers op de taart

Na de ‘Karel Sabbeberg’ die Karel Sabbe kreeg ter erkenning voor een aantal epische prestaties in de Blaarmeersen in Gent, is er nu ook de ‘Karel Sabbe Trail’ waarvan de start op nog geen 200 meter vogelvlucht ligt van Sabbe zijn woonst.

Onder begeleiding van de Anzegemse sportdienst en het toeziend oog van heel wat sympathisanten en familie bevestigde Karel Sabbe de eerste bewegwijzering. “Ik ben bijzonder vereerd en dankbaar voor dit pad die mijn naam draagt”, deelde de kersverse ereburger mee.

“Wat de toekomst betreft ben ik momenteel zowel fysiek als mentaal, nog aan het recupereren. Daarna zien we wel en is een nieuw avontuur in de schitterende natuur van Nieuw-Zeeland mogelijk een optie.”

(GV)