Uitgebreid aanbod sfeervolle 11-novembervieringen in Anzegemse deelgemeenten

Net als vele andere plaatsen, herdenkt Anzegem op 11 november het einde van de Eerste Wereldoorlog. Tijdens verschillende lokale plechtigheden worden de offers van soldaten en burgers die hun leven verloren, herdacht.

“Deze dag biedt de gemeenschap de kans om stil te staan bij de tragische gevolgen van oorlog en de waarde van vrede”, aldus schepen van Protocol en plechtigheden Pauline Van Marcke (Samenéén). “De herdenkingen versterken het collectief geheugen en de band binnen de gemeenschap.”

Overzicht

Gijzelbrechtegem

Zaterdag 9 november

17u: Misviering in Sint Mattheuskerk

Bloemenhulde na afloop

Vichte

9u: Samenkomst aan de Vichteplaats

9u15: vredesoptocht naar de kerk

9u30: woorddienst verzorgd door de leerlingen van BS De Wegelink

10u: vredesoptocht en plechtigheden aan het gedenkteken

10u20: vervolg van de vredesoptocht naar de Britse Militaire Begraafplaats

10u30: huldebetoon op de Britse Militaire Begraafplaats

10u45: einde van plechtigheden

Ingooigem

9u: sfeervolle viering in de Sint Antoniuskerk

Aansluitend optocht naar het kerkhof onder begeleiding van de fanfare

Evocatie en bloemenhulde

Tiegem

10u30: samenkomst aan monument van de gesneuvelden

Kaster

11u: plechtigheid aan het monument van de gesneuvelden en op het kerkhof

Anzegem

11u30: bijeenkomst aan het monument van de gesneuvelden aan de kerk

Optocht naar het kerkhof onder begeleiding van de fanfare

Bloemenhulde aan het herdenkingsmonument

Monument

Meer dan een kwarteeuw gaf wijlen trompettist Eric Merlier het beste van zichzelf op 11 november. In 2021 was het de laatste keer dat hij met hart en ziel te horen was op de herdenking van Wapenstilstand. Zijn eresalut aan de gesneuvelden die stierven voor het Vaderland, was op de kerkhoven van Kaster en Anzegem te horen, aan het monument in Tiegem en aan het standbeeld van de onbekende soldaat aan de Sint-Janskerk in Anzegem. Zijn aparte, harmonische muziekklank weergalmt nog in het collectieve Anzegemse geheugen.