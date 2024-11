Twintigjarig bestaan van Accordeonfestival in centrum Avelgem.

Op 2 november is een grensoverschrijdend muzikaal feest in het hartje van Avelgem te vinden. Alle stijlen en culturen ontmoeten elkaar rond het volksinstrument, met doorlopend gratis concerten in de centrumcafés en Spikkerelle.

Starten doen we om 18 uur in O’né Foodconcept met Britt Verdonck, en eindigen doet RADIO TOPKAAS Live! om 1 uur ‘s nachts in Spikkerelle. Bovendien is er een expo om het twintigjarig bestaan van het Accordeonfestival te vieren. Het festival wil culturele bruggen bouwen tussen Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk. Dat doet het door artiesten uit te nodigen uit deze regio’s tijdens het volksfeest. De mooiste foto’s uit 20 jaar Accordeonfestival zijn te bewonderen in alle deelnemende horecazaken. (Merel Lechene)