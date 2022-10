Twintig Kuurnse vrouwen organiseren eerste ‘vrouwendoedag’

Kuurne heeft een nieuwe groepering: De Ezelinnen. Een collectief van – voorlopig – twintig enthousiaste vrouwen die een gat in de Kuurnse markt zagen: een evenementendag exclusief voor vrouwen. Initiatiefneemsters zijn Catherine Boury, Anne De Meester en Lydia Verfaillie. “Wij zijn niet politiek, feministisch of tegen mannen gekant. Wij willen gewoon alle vrouwen één dag in de watten leggen.”

Een gezellige zomeravond gekoppeld aan een barbecue: meer hadden Catherine Boury, Anne De Meester en Lydia Verfaillie niet nodig om hun idee waarop ze al een tijdje aan het broeden waren gestalte te geven. Al snel kregen de drie dames navolging en nu telt hun collectief twintig leden.

“Kuurne is een bruisende gemeente, waar wel altijd iets te beleven valt voor gezinnen of kinderen”, zegt Anne De Meester. “Maar een evenement dat voorbehouden is voor vrouwen ontbreekt in dat rijtje. Met ons initiatief willen we die leegte opvullen.”

“Onze eerste vergadering, op woensdag 12 oktober, leverde meteen een zee aan ideeën voor activiteiten op. Onze leden – twintig Kuurnse vrouwen met pit tussen 21 en 70 jaar – weten wat ze willen. Een van onze leden is tweevoudig wereldkampioene boksen Oshin Derieuw. Toen ze van ons opzet hoorde, was ze er meteen voor te vinden. Een politiek of feministisch statement is ons collectief niet. We zijn ook geen vrouwenbeweging die zich kant tegen de mannen. Ons enige doel is: één dag de vrouwen van Kuurne – maar ook van ver daarbuiten – in de watten leggen, tijdens een vrouwendoedag.”

17 september 2023

Op de agenda van De Ezelinnen staat een startactiviteit op zondag 17 september 2023, van 10 tot 18 uur, op het domein van Hoeve Vandewalle.

“Voorlopig houden wij het bij dit ene evenement, dat doorspekt zal zijn van 900 jaar Kuurne. Na afloop komt er dan een evaluatie, die bepalend zal zijn of het evenement een vervolg krijgt. Voor teleurgestelde mannen en kinderen kan ik er nu al bij vertellen dat zij die dag welkom zijn, maar niet zullen kunnen deelnemen aan een aantal geplande activiteiten.”

Die activiteiten omvatten muziek, workshops, sport en spel, toneel en nog zoveel meer. Deelnemen kan tegen een zacht prijsje.

Wie wil toetreden tot het collectief van De Ezelinnen, kan contact opnemen met een van de initiatiefneemsters. (BRU)