Tweemaal prijs voor de tuin van Christiane Bordau

Naar jaarlijkse traditie werd door Tuinhier Zonnebeke de prijzen uitgereikt onder de leden voor verschillende categorieën van tuinen in Zonnebeke. Voor het seizoen 2024 werd de keuring verricht door keurmeester Frans Tack. Bij de groententuinen werd Christiane Bordau de overwinnaar en zij won ook in de categorie grote siertuinen. In de categorie kleine siertuinen mocht Kathleen Depoorter de kroon opzetten. We zien alle winnaars samen met de bestuursleden en burgemeester Ingrid Vandepitte tijdens de officiële prijsuitreiking aan OC ‘t Zonnerad. (foto ZB)