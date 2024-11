Tweedehandsverkoop voor het goede doel in The Chapel

Op vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 december heeft in The Chapel, de kapel van de familie Lebbe in de Peperstraat in Poperinge, een tweedehandsverkoop plaats. De opbrengst gaat naar het goede doel. Wat niet verkocht geraakt, wordt naar De Wervel gebracht.

Aarke Reniere (27) uit de Toc-H-straat is opvoedster in De Lovie, en organiseert voor de derde maal een tweedehandsverkoop. “De eerste verkoop was in het kasteel van domein De Lovie en was ten voordele van vrienden van mij die vrijwilligerswerk doen in zigeunerdorpen in Roemenië. De beurs bracht 4.000 euro op. De tweede keer was in zaal Skindles, en de opbrengst ging naar de meisjes die zich inschreven om te verkopen”, zegt Aarke.

winkelindeling

“Deze keer vindt de verkoop plaats in The Chapel in Poperinge, een locatie die nog niet zo gekend is en een enorme charme uitstraalt. Zowel vriendinnen als familieleden doen mee, maar ook enkele mensen die ik eigenlijk niet kende namen contact op om te helpen met de organisatie. Momenteel zijn we met 20 verkopers, allemaal met een diverse stijl en verschillende kledingmaten. Enkele mensen verkopen ook kinderkledij, mannenkledij, accessoires, haarbanden, noem maar op. Deze keer kiezen we voor een winkelindeling. Er zullen geen kraampjes zijn, geen standhouders, geen verwarring van welk kledingstuk je bij wie haalde: alle broeken zullen samen liggen, alle truien samen, alle kinderkledij samen. Dit zorgt voor een mooi overzicht voor zowel consument als verkoper. Ook zijn er pashokjes, toiletten en een bar aanwezig”, aldus nog Aarke.

Op vrijdag 6 december kan men er terecht van 17 tot 21 uur, op zaterdag 7 december van 10 tot 17 uur en op zondag 8 december van 10 tot 12 uur. “Kledij die niet verkocht is, doneer ik aan De Wervel vzw. De Wervel engageert zich voor armoedebestrijding in Poperinge. Personen en gezinnen in nood, bestaansonzekerheid en in (kans)armoede kunnen er wekelijks gratis een hoeveelheid voedingswaren afhalen. Ook wordt er sociale begeleiding aangeboden voor andere noden. Verder wordt er tweedehandskledij en -huisraad ter beschikking gesteld tegen een beperkte vergoeding”, besluit Aarke Reniere. (AHP)