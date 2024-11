Tweede troostplek ingericht aan De Kouter in Bekegem: “Straks een vaste waarde”

Troostplekken, die ondertussen door veel gemeenten ingericht worden, bieden aan de mensen de mogelijkheid om zich even af te zonderen op een rustige plek in de natuur en alleen te zijn met hun gemis of verdriet.

Na de opening van de eerste troostplek in de Sparrewegel in Ichtegem in 2023, richtte het lokaal bestuur vanaf 1 november 2024 nu ook een tweede troostplek in, aan de Kouter in Bekegem. November is een maand van herinnering en herdenking. Maar verlies, verdriet en rouw, om welke reden ook, starten en stoppen niet in november. Daarom breidt het lokaal bestuur van Ichtegem het initiatief van de troostplekken uit met een nieuwe troostplek aan de Kouter in Bekegem. Inwoners die rust, hoop of troost zoeken of die nood hebben aan een moment van stilte en/of bezinning in een groene omgeving kunnen hier terecht.

Gedichtenwedstrijd

Vorig jaar organiseerde het lokaal bestuur een gedichtenwedstrijd om de troostplekken extra betekenis te geven. Tientallen inwoners bezorgden hoop- en troostgevende gedichten. Het gedicht van Vicky Ryckewaert werd uitgekozen voor de troostplek in Bekegem. Vicky is blij dat haar woorden een bron van troost kunnen zijn voor iedereen die de plek zal bezoeken.

Wie het gedicht wil lezen kan dit terugvinden op de website van de gemeente, via www.ichtegem.be/nieuws/troostplek. Deze troostplekken, omringd door de natuur, staan open voor iedereen die gemis of verdriet ervaart.

Sterrenregister

In samenwerking met de welzijns- en seniorenraad blijft de gemeente zich inzetten voor meer troostplekken in de toekomst, zodat deze plaatsen van rust een vaste waarde worden in Ichtegem.

Een kleine rondvraag leert ons dat dit initiatief zeker gewaardeerd wordt, net als het openen van een sterrenregister. Ouders die een kindje verliezen voor 140 dagen zwangerschap kunnen daarin hun sterretje symbolisch laten registreren. Het sterrenregister biedt erkenning en herinnering.

Op de gemeentelijke begraafplaatsen werden ook Sterrenheuvels ingericht, waar alle overleden kinderen herdacht worden.