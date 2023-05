Tweede herdenkingsfietstocht voor betreurde juf Tine Lavaert op 28 mei

Zondag 28 mei staat voor de tweede keer een herdenkingsfietstocht voor Tine Lavaert op de kalender. De 52-jarige juf overleed op 10 maart 2021 aan de gevolgen van een zware beroerte. De opbrengst van het evenement gaat naar Kom Op Tegen Kanker.

Op 14 augustus 2020, aan het eind van haar vakantie in Portugal, kreeg Juf Tine Lavaert een zware beroerte. “Na enkele weken intensieve zorgen in Lissabon en zeven maanden van hoop en wanhoop in AZ Delta in Roeselare moesten we OES TINE op 10 maart 2021 laten gaan”, vertelt haar man Geert Coussement. “Het gemis zal altijd blijven. Maar zij blijft het grootste slachtoffer, want zij is al het moois dan nog kon komen, ontnomen. Wij kunnen nog vooruitkijken en er iets van maken…”

“Omdat het afscheid in coronatijden zeer beperkt diende te verlopen, hebben we met de familie in 2022 voor het eerst een herinneringsdag voorbereid, waar iedereen kon aan deelnemen. En ook in 2023 willen we dit herhalen. Op 28 mei, pinksterzondag, willen we met iedereen die het wil weer ‘fietsen met gOES TINgE’ als eer en goede herinnering aan Tine. Er is een parcours van 25, 50 en 95 kilometer. Omdat Tine graag fietste en ambassadeur was voor de 1000 kilometer-teams van Stad Waregem gaat alle opbrengst naar Kom Op Tegen Kanker. Er kan ook een vrije bijdrage gestort worden op BE14 7331 9999 9983 met vermelding ‘170-248-257 gift’”.

Wegwijzers

“Men kan online inschrijven vooraf (via QR-code) voor 5 euro tot zaterdagmiddag of op de dag zelf voor 7 euro, van 7.30 tot 14.30 uur. Kinderen jonger dan 12 jaar fietsen gratis mee. Hiervoor krijg je een volledig nieuw parcours en wat bevoorrading om mee te nemen. De 25 en de 50 kilometer zijn volledig bewegwijzerd. Voor de 95 kilometer, die grotendeels loopt over bewegwijzerd parcours van 50 kilometer, wordt een gpx beschikbaar gesteld.”

“We nodigen iedereen uit om deel te nemen aan de fietsdag, of eens langs te komen voor een hapje of een drankje” – Geert Coussement

“De start ligt aan OC De Coorenaar, in de Georges Coornaertdreef 7 te Desselgem. We nodigen iedereen uit om deel te nemen aan de fietsdag, of eens langs te komen in het OC voor een hapje of een drankje. Het is moeilijk inschatten, en we zijn een beetje afhankelijk van de weersomstandigheden die er alvast goed uitzien, maar we mikken terug op 500 deelnemers. Iedereen is dus zondag van harte welkom en dank bij voorbaat. Voor OES TINE.”