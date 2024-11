Tweede editie van open atelierdagen bij sierspeldenkunstenares Hilde

Liefhebbers van originele handgemaakte kunst kunnen in de loop van december vier weekends op rij terecht bij de Tieltse sierspeldenkunstenares Hilde Cannie. Net als vorig jaar organiseert ze namelijk open atelierdagen bij haar thuis in de Vijverstraat 3.

De gewezen bakkersvrouw herontdekte ongeveer vijf jaar geleden haar passie voor kunst en startte twee jaar geleden in bijberoep als kunstenares. Ze schildert niet alleen, ze maakt ook fijne, kleurrijke broches met uiteenlopende materialen gaande van oude oorringen en knopen tot parels of stukjes glas. Haarfijn handwerk waar ze uren mee zoet is.

“Bij de eerste editie had ik zowat 200 man over de vloer en kreeg ik heel wat positieve reacties”, vertelt ze. “Een vervolg kon dus niet uitblijven. Bovendien is mijn kunst sindsdien ook wel wat geëvolueerd. Zo zullen hier ook enkele grotere stukken te bewonderen zijn.”

Net als vorig jaar kunnen bezoekers bij Hilde straks ook foto’s van collega-kunstenaar Marc De Troyer vinden.

De expo ‘Perles de Pluie’ is te bezoeken in de Vijverstraat 3 op 1 december, op 7 en 8 december, op 14 en 15 december en op 21 en 22 december, telkens van 14 tot 19 uur. De werken zijn ook te koop.