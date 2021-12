Twee kerstekindjes in kraamafdeling Rembert in Torhout

Leuk nieuws in de Torhoutse kraamafdeling Rembert van het AZ Delta in Torhout. Er werden twéé kerstekindjes geboren, wat voor het relatief kleine ziekenhuis uitzonderlijk is. De gynaecologen, vroedvrouwen en uiteraard de trotse ouders waren er bijzonder blij mee.

De eerste van de twee baby’s die op 25 december in Torhout geboren werd, is Lilou, het dochtertje van Typhaïne François en Jelle D’hondt uit de Moorseelsestraat in Heule. Het meisje woog bij de geboorte 3,780 kg en was 48 cm lang. Papa en mama waren méér dan in hun nopjes met hun eerste kindje. Typhaïne is uit Sint-Pieters Brugge afkomstig.

Het tweede kerstekindje dat in de Torhoutse kraamafdeling ter wereld kwam, is Olivia, het dochtertje van Silvy Louwye en Annelotte Rosseel uit de Houthulststraat in Staden. Het meisje, meteen het eerste kindje van het koppel, had bij de geboorte een gewicht van 3,310 kg en een lengte van 49 cm. Silvy heeft een aantal jaar in Torhout gewoond.

Olivia uit Staden, het tweede kerstekindje in de Torhoutse kraamafdeling, hier samen met de gelukkige ouders. © Johan Sabbe

De kleinschalige kraamafdeling Rembert van het AZ Delta heeft een vruchtbaar jaar achter de rug met meer geboorten dan gewoonlijk. Het is nu uitkijken naar mogelijke nieuwjaarskindjes.