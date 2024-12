Turnclub 45+ biedt elke week een uurtje beweging op maat: “We springen vandaag niet meer over de bok”

In 1997 richtten Julien Butseraen (84) en zijn vrouw Paule Cottigny (82) op vraag van Isabelle Sissau van de gemeentelijke sportdienst een turnclub voor iets oudere mensen op. De vereniging bestaat nog altijd en elke dinsdag wordt er in sportzaal Rethorica afgesproken voor een uurtje beweging op maat.

Het echtpaar Julien en Paule Butseraen-Cottigny woont in de Alveringemse Dokter Louis Debaekestraat. Tot voor twee jaar turnde ook Julien nog mee, maar vandaag doet hij de administratie van de vereniging. Echtgenote Paule houdt wel vast aan haar wekelijkse bewegingssessie in groep. “Iets om naar uit te kijken”, stelt Paule.

Senioren

“In 1997 sprak Isabelle Sissau van de gemeentelijke sportdienst mij aan”, vertelt Julien. “Ze vroeg of ik het zou zien zitten om een sportvereniging voor senioren op te richten. Mijn vrouw en ik zagen dat wel zitten. Er kwam een oproep in het gemeentelijk infoblad en wij spraken een aantal mensen aan. Maurice Dejonckheere en zijn vrouw, Guido Claerhout, Denise Decreton en Paula Dejonckheere waren bij onze eerste leden. We beslisten om elke dinsdag van 18 uur tot 19 uur in sportzaal Rethorica bijeen te komen. En nu – 27 jaar later – is dat nog altijd zo.”

“In de beginjaren hadden we ondersteuning van Bloso (het huidige Sport Vlaanderen, red.). De organisatie stelde een leraar ter beschikking. Dat was professioneel, maar duur. De leraar kwam soms van ver en hoe verder de afstand, hoe hoger de kosten voor ons opliepen”, vult Paule Cottigny aan.

“Op een gegeven moment konden we een turnleraar uit Veurne op de kop tikken. Spijtig genoeg was de man geen blijver. We zijn toen uitgekomen bij een Alveringemse turnjuf die ons wilde depanneren, een dame die haar best deed, maar gewoon was om aan schoolkinderen turnles te geven. Haar aanpak was voor ons, volwassenen, toch niet helemaal wat we ervan verwachtten. We hadden ondertussen veel afgekeken en veel geleerd en we beslisten uiteindelijk om zelf les te geven. Afwisselend mijn man en ikzelf. Op een dag kwam Marcel Debruyne uit de Hoogstraat erbij. Hij werd lid en nam voor een groot stuk het lesgeven over. En raar maar waar, maar het lidgeld is de voorbije twintig jaar gedaald. Van 2.000 oude Belgische franken of 50 euro naar 40 euro. Dat lukte, omdat we geen leraar meer moeten betalen!”

Vitaliteit

Zoals de naam laat uitschijnen, is Turnclub 45+ er voor mensen vanaf 45 jaar. En hoewel iedereen welkom is, focust de vereniging toch vooral op jonge en oudere senioren.

“Rita uit Lo en Rita uit Alveringem zijn twee frisse zestigers en onze jongste leden”, vertelt Julien. “En tot voor twee jaar was Alveringemnaar Guido Claerhout ons oudste lid. Maar Guido wordt… 96 jaar, kreeg meer en meer schrik om te vallen en hij zegde zijn lidmaatschap op. Zelf ben ik wel eens gezond jaloers op mijn jaargenoot Marcel Debruyne die op zijn 84ste nog de vitaliteit zelve is. Ik ben 25 jaar lid geweest, maar twee jaar geleden heb ik beslist om te stoppen. Ik voel me niet meer zeker genoeg van mijn stuk om aan de oefeningen deel te nemen en doe nu het secretariaat van de vereniging.”

“Iedereen neemt deel volgens zijn of haar kunnen” – Paule Cottigny

“Ik forceer hem soms om toch opnieuw mee te gaan, maar ik boek geen succes”, glimlacht echtgenote Paule. “Op enkele uitzonderingen na, ben ik wel elke week op post. Ik koppel het aan een gezonde wandeling van en naar de Rethorica.”

Turnclub 45+ focust vooral op bewegen op maat. “We springen niet meer over de bok”, schaterlacht Paule. “Gewoonlijk starten we met een aantal opwarmingsoefeningen. Enkele rondjes lopen of snelwandelen, op de tenen, op de hielen, door de knieën… Verder doen we grondoefeningen op de mat, evenwichtsoefeningen op het breedste van de Zweedse bank, balspelen in groep, we hangen aan de rekken, spelen badminton, enzovoort… Iedereen neemt deel volgens zijn of haar kunnen en geen enkele oefening is verplicht. Door een operatie aan de knie kan ik bijvoorbeeld zelf niet meer op de knieën zitten. We streven naar een plezant uurtje voor iedereen. Mij doet het alleszins deugd. Het is iets om naar uit te kijken. In groep bewegen motiveert mij alleszins veel meer dan als ik het alleen zou moeten doen. Momenteel hebben we 16 leden waarvan er gemiddeld twaalf à veertien aanwezig zijn. Het is een trouw groepje van mensen uit Alveringem, Beveren, Izenberge, Lo… Maar uiteraard zijn nieuwe mensen welkom! Voor 40 euro per jaar kunnen leden – behalve in de vakanties – elke dinsdagavond een uurtje sporten. Elk lid is verzekerd. In januari komen we samen om nieuwjaar te vieren en krijgt iedereen twee gratis dranken naar keuze. En eind mei sponsort de kassa een groepsetentje met 20 euro per lid. Onze leden krijgen dus best veel waar voor hun geld. Op dinsdag 28 januari hebben we nog een extraatje in petto: een lesgever van Judo Vlaanderen komt dan tips geven rond valpreventie, een belangrijk en nuttig thema!”

Versleten

De vereniging heeft maar één puntje van kritiek: de racketjes voor badminton in sportzaal Rethorica zijn versleten. Er zitten heel wat verwrongen exemplaren tussen. Wij maakten de opmerking over aan de nieuwe schepen van Sport Dries Decorte (CD&V) die volgende reactie gaf: “Ik kom rond deze tijd in functie en ik zal mij hierover informeren. Als de badmintonracketjes inderdaad kapot zijn, moeten we ze uiteraard vernieuwen.”