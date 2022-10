TuinHier Meulebeke maakt zich op voor robijnen jubileum

De Meulebeekse afdeling van TuinHier (ooit Volkstuinen) mag volgend jaar veertig kaarsjes uitblazen. Met een uitgelezen programma, twee daguitstappen en een feestvergadering zet het bestuur deze verjaardag in de kijker.

“Het was op 9 september 1983 in het zaaltje boven café De Gilde, dat we onze eerste vergadering van Volkstuinen Meulebeke hielden”, herinnert voorzitter Frans Tack zich. “Als onderwerp hadden we gekozen voor geraniums. We waren overtuigd dat dit een goed onderwerp was om publiek te lokken, aangezien heel veel mensen nog geraniums op hun vensterbanken staan hadden.”

“Alles was piekfijn voorbereid, maar dat was buiten onze gastspreker van dienst gerekend. De vriendelijke mijnheer, die vooraf zijn verschrikkelijke dorst gelest had in het café, wees tijdens zijn spreekbeurt wel honderd keer op het feit dat de staande en hangende planten geen geraniums, maar wel pelargoniums waren.”

“Luc Vullers, Marcel Vercruysse en ikzelf vreesden na deze vertoning dat er maar weinig interesse zou zijn om lid te worden van De Volkstuinen Meulebeke. Tot onze grote verwondering hadden we na de voordracht een nieuw bestuurslid bij (wijlen Norbert Boone), en tegen het eind van het jaar hadden we al 59 leden die 250 Belgische frank veil hadden om naar onze activiteiten te komen. Ondertussen zijn we bijna veertig jaar verder, hebben we al honderden voordrachten, workshops, tientallen reizen en bedrijfsbezoeken op onze teller staan, en zijn we een familie met meer dan tweehonderd leden.”

Heel jaar feest

“Deze veertigste verjaardag willen we een heel jaar in de kijker zetten”, zegt secretaris Luc Vullers. “We beginnen alvast met een grote nieuwjaarsreceptie op 3 februari 2023. Het lidgeld blijft 25 euro. Naast het bijwonen van onze voordrachten en workshops ontvang je ook elf nummers van het kwalitatief TuinHier Magazine, en de lidkaart zorgt ook voor kortingen bij diverse handelaars in Vlaanderen en bij bezoeken aan heel wat beurzen.”

Er staat natuurlijk nog veel meer op het feestjaarprogramma.

De klimaattuin komt aan bod op dinsdag 7 maart 2023, op vrijdag 28 april wordt er een bezoek gebracht aan Agrotopia, en op dinsdag 9 mei 2023 komt men alles te weten over meloenen, pompoenen, ananaskers en exotische groenten. Op zaterdag 10 juni 2023 is er een daguitstap richting Brugge en Diksmuide; een tweede daguitstap volgt op zaterdag 19 augustus, de bestemming blijft voorlopig geheim. De feestvergadering ‘Veertig jaar TuinHier’ staat gepland op zondag 24 september. De dahlia is weer in, dat is het thema van de voordrachtavond op dinsdag 7 november. Het werkjaar wordt afgesloten met een workshop rond een kerststuk maken, op dinsdag 5 december 2023.

Maar eerst is er nog dit: “Op 8 november 2022 ben je welkom om 19.30 uur op onze vergadering in het Deevehof in de Bonestraat. We gaan het hebben over het voorbereiden van de moestuin voor de voorzaai. Welke materialen gebruik je? Hoe geef je zaden en jonge planten voldoende licht, water en warmte? Hoe voorkom je schimmel op de potgrond? Wanneer en hoe neem je stekken? Frans Tack licht alles toe.”