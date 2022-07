Trucktocht De Vleugels strijkt neer in Lichtervelde

Voor de speciale 35ste editie streek de Trucktocht van De Vleugels uit Klerken op zaterdag 16 juli neer in Lichtervelde. Maar liefst 150 trucks waren van de partij.

De Vleugels is een expertise- en ondersteuningscentrum voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Al sinds 1986 organiseren ze jaarlijks een grote trucktocht voor hun cliënten en familie. Na een coronastop van twee jaar koos de organisatie De Vleugels Lichtervelde als gastgemeente. Sinds twee jaar heeft De Vleugels met Potterie 16 in de Potteriestraat in Lichtervelde ook een nieuw onderkomen.

“De rol van gastgemeente is een rol die we maar wat graag aannemen, in samenwerking met Kiekafobee, waar de opbrengst van het evenement naartoe zal gaan en Tordale, die de animatie op site Vancoillie verzorgt.”

Rond 11.30 uur streek de vrachtwagencolonne neer in en rond de sites van OC De Schouw. Bij aankomst genoten de deelnemers in De Schouw van stoofvlees met frietjes. Daarna konden ze deelnemen aan heel wat leuke activiteiten en animatie in de buurt van OC De Schouw en Site Vancoillie, zoals een springkasteel, ballonplooier, accordeonist, volksspelen, blusinitiatie door de brandweer, muzikale optocht…

Na afloop van het volle programma reden de trucks om 16.30 uur samen van de site van OC De Schouw dwars over de markt richting Zwevezele.