Trompettist Stan Christiaens soleert in concert Vermaak Na Arbeid: “Belangrijke test voor mijn carrière na tandproblemen”

De Meulebeekse beroepstrompettist Stan Christiaens soleert zaterdag 21 mei tijdens het concert Back To The Music van ‘zijn’ Koninklijke Harmonie Vermaak Na Arbeid in het Gildhof. En dat is een opmerkelijker feit dan je zou denken, want door ernstige tandproblemen leek Stan bijna verloren voor een professionele muziekcarrière.

Maanden voor corona de wereld en natuurlijk ook het verenigingsleven lamlegde, werd Stan Christiaens met almaar meer pijn en ontstekingen aan zijn gebit geconfronteerd. “In mijn jeugdjaren was ik nogal een snoeper, maar los daarvan wist ik van de tandarts dat Moeder Natuur me niet de stevigste tanden had geschonken”, vertelt Stan.

“Kwam daar nog bij dat ik door mijn opleiding tot uitvoerend beroepsmuzikant aan het Gentse Conservatorium plots drie, vier uur in plaats van een halfuurtje per dag trompet ging spelen. Waardoor ik dus veel vaker druk op mijn gebit zette. In het eerste jaar van mijn masteropleiding ging het van kwaad naar erger. Op den duur hoorde ik een week trompetspelen af te wisselen met een week zonder.”

Een zware handicap toch voor iemand die een professionele muziekcarrière ambieert?

Stan Christiaens: “Zeg dat wel. Wat wij doen is ook een vorm van topsport. Stel je voor dat een loper in volle voorbereiding op een competitie het moet stellen met een weekje trainen, een week niet… Een maand voor corona leken de grootste problemen van de baan dankzij opzetstukjes voor mijn tanden, bijna onzichtbare beugels. Ik diende die een klein jaar lang 20 uur per dag te dragen. De uren dat het niet moest, gebruikte ik om te repeteren.”

“In het begin viel het nog mee, tot mijn tanden langzaamaan in de gewenste richting gingen verschuiven. Minimaal, maar het zorgt er wel voor dat je heel anders moet leren blazen. De hel voor een trompettist. Ik slaagde maar net voor mijn examens in het eerste jaar van mijn masteropleiding. Omdat ik zo onmogelijk nog vooruitgang kon boeken, besloot ik de spelende vakken van mijn laatste jaar door te schuiven tot volgend academiejaar.”

In zekere zin kwam de coronacrisis voor jou dus niet ongelegen?

“En toch was het een heel frustrerende periode. Een tijdlang waren geen repetities mogelijk, laat staan concerten. Waarvoor oefen je dan nog? Intussen bleef ik halsstarrig op zoek naar een aangepaste blaastechniek. Soms had ik zin om mijn trompet tegen de muur te kwakken.”

Het concert van volgende zaterdag komt dus als een bevrijding?

“Absoluut. En dan nog als solist. Back To The Music, een leuk, gevarieerd en toegankelijk concert, wordt een belangrijke test om na mijn lange revalidatie te zien of ik weer op een aanvaardbaar niveau kan spelen. Na de voorbije maanden heb ik er alvast een goed gevoel bij.”

Je schijnt nogal een bezige bij te zijn bij Vermaak Na Arbeid.

“Naast trompettist ben ik er bestuurslid en jeugdverantwoordelijke, medeorganisator van de kennismakingstweedaagse Muzimax, coördinator van de tweejaarlijkse midweek in de zomervakantie en dirigent van ons nieuw instaporkest De Primo’s.”

Wetende dat je ook bij andere muziekverenigingen speelt en dirigeert (zie kader) en bovendien nog studeert: krijg je dat allemaal gecombineerd?

“Na tien jaar als jeugdverantwoordelijke zou ik graag de fakkel doorgeven. Het is een erg leuke, maar tijdrovende bezigheid met onder meer de organisatie van jeugdconcerten, het jaarlijks kamp voor ons jeugdorkest The Young Ones, niet-muziekactiviteiten zoals pretparkbezoeken en filmavonden, Muzimax…”

Het belang van een volgehouden jeugdwerking is groot in een muziekvereniging, want bij veel jongeren moet de verleiding in hun puberjaren groot zijn om voor andere hobby’s te kiezen.

“Dan komt muziek inderdaad vaak onderaan hun hobbylijstje te staan. In het eerste middelbaar stond ik voor de keuze: verder voetballen bij KFC Meulebeke of Vermaak Na Arbeid trouw blijven. Michiel De Jaeger wist me te overtuigen om alvast mijn muziek niet te laten vallen. Ik ben hem daar nog altijd dankbaar voor, want op een voetballoopbaan staat een houdbaarheidsdatum, op een muziekcarrière niet.”

“Ik hoef er dus geen tekeningetje bij te maken dat een constante instroom van vers bloed een must is voor de vereniging. Met Muzimax proberen we leerlingen uit het tweede tot het vierde leerjaar warm te maken voor muziek en eens het zo ver is, hen zo veel mogelijk voor een blaasinstrument te laten kiezen. In het begin spreekt een piano of een gitaar hen misschien meer aan, maar in een harmonieorkest heb je andere instrumenten nodig.”

Het concert Back To The Music van de Koninklijke Harmonie Vermaak Na Arbeid Tielt vindt zaterdag 21 mei om 20 uur plaats in cultuurcentrum Gildhof. Tickets zijn verkrijgbaar via https://vermaaknaarbeidtielt.weebly.com of de dag zelf ter plaatse. Ze kosten 10,50 euro voor volwassenen en 7,50 euro voor kinderen.