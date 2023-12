Triatleet Matthias Simoens fietst 30 keer de Kemmelberg voor de Warmste Week

Voor het derde opeenvolgende jaar op rij fietste triathleet Matthias Simoen uit De Klijte de Kemmelberg op aan de vooravond van de feestdagen. Dit jaar was dat liefst 30 keer.

Matthias startte om 8.30u aan zijn uitdaging.

Van aan de commandobunker in Kemmel werd de Kemmelberg opgefietst tot aan de Belvédèretoren. Vooraf had Matthias zich laten sponsoren. Elke storting van 25€ stond gelijk aan één beklimming. Er werd in totaal 750€ gestort meteen goed voor 30 beklilmmingen.

Matthias Simoen is één van de Kemmelse Doortrappers, de wielertoeristenclub uit Kemmel. “De Kemmelberg wordt alvorens naar het clublokaal te fietsen wel eens beklommen tijdens de wekelijkse clubrit. Maar na één keer kijken de Doortrappers al uit naar een drankje in het dorp. Ik kreeg dit keer pas zijn aperitief na 30 beklimmingen.” De voorbije jaren fietste Matthias respectievelijk 20 keer en 21 keer vanuit de Bergstraat naar de Belvédère geklommen. Ook nu weer werd hij aangemoedigd door vele supporters. Enkelen onder hen fietsten mee naar de top van de Kemmelberg;