Transman Sil Van de Putte wil Regenboogprins worden: “Dankzij carnaval ben ik minder schuchter”

Transgender Sil Van de Putte (54), in transitie van vrouw naar man, voelt zich thuis in de carnavalswereld. Op zaterdag 22 maart wil hij, als eerste transman ooit, Regenboogprins van België worden. Hij is de enige kandidaat, maar krijgt de titel niet zomaar in de schoot geworpen. De Torhoutenaar moet er heel wat inspanningen voor leveren.

Sil woont in een appartement in de Lichterveldestraat in Torhout, net naast het postkantoor. Hij werkt als arbeider in het maatwerkbedrijf Odas in Brugge. Hij is in Knokke opgegroeid, heeft geruime tijd in Brugge gewoond en is als alleenstaande een kleine drie jaar geleden naar Torhout verhuisd.

Geen tafelspringer

“Ik ben fysiek als meisje geboren, maar heb me van kleins af altijd een jongen gevoeld”, vertelt hij. “Ik zat in het verkeerde lichaam en ben in september 2023 met mijn transitie gestart. Toen kreeg ik mijn eerste hormonenspuit. In mei 2024 heb ik mijn vrouwenborsten laten verwijderen. Sindsdien voel ik me veel beter in mijn vel. Of ik verdere stappen zal zetten in mijn transitie is nog niet beslist. We zien nog wel.”

“Ik hou van plezier maken, ik dans graag en heb vroeger veel aan playback gedaan. Altijd in de rol van man (lacht). Maar toch ben ik niet zo’n tafelspringer. Ik heb het er niet gemakkelijk mee om in de belangstelling te staan en naar buiten te treden. Ik ben een eerder gesloten persoon. Dankzij carnaval ben ik echter minder schuchter geworden. Ik voel me goed aanvaard in de carnavalswereld en mag er als transman mezelf zijn. Ik ben lid van CV De Blije Feestneuzen in Roeselare en krijg veel steun van die carnavalsvereniging. Ze bestaat pas sinds twee maanden, maar heeft een bestuur met veel ervaring.”

In de stoet in Torhout

Franky Goethals uit Roeselare is voorzitter van De Blije Feestneuzen. Ook zijn vrouw Tania Onderdonck is een heuse carnavaliste. Franky is carnavalsprins van België bij de senioren en Tania prinses. Ook Tania’s zus, Nancy Onderdonck, heeft carnavalsbloed door de aderen stromen. Zij woont in de Ruddervoordestraat in Torhout en is goed bevriend met Sil Van de Putte.

“Tania en Nancy hebben mooie sleutelhangers voor me gemaakt”, zegt Sil. “Er hangt telkens een wormpje in breiwol aan vast. Ik verkoop die hebbedingetjes ten voordele van mijn campagne als kandidaat-Regenboogprins. Zelf ben ik ook behoorlijk handig. Ik knutsel graag. Maar die wormpjes laat ik aan de zussen over (lacht). Zij zijn daar veel beter in.”

“Van kleins af heb ik me altijd een jongen gevoeld”

“Momenteel gaat zowat al mijn vrije tijd naar carnaval. Ik probeer op zoveel mogelijk bals en evenementen aanwezig te zijn. We nemen met De Blije Feestneuzen voorts aan heel wat carnavalsstoeten deel. We doen dat met een praalwagen die we met een andere carnavalsvereniging delen. Op zondag 9 maart rijden we in de stoet van mijn eigen Torhout mee. Op zaterdag 15 maart zijn we in Brugge present, op zondag 16 maart in Veldegem en op zondag 23 maart in Roeselare. Op de praalwagen staat een grote nar met in zijn bewegende armen telkens een mand. Ik mag in een van die manden plaatsnemen. Ik ben uitgedost in een kleurrijk regenboogpak, gekocht in Nederland.”

De titel niet cadeau krijgen

Voor Sil slaat het uur van de waarheid op zaterdagavond 22 maart in zaal Trax in Roeselare. Dan beslist de jury of hij de tiende Regenboogprins van België wordt.

“Ik moet een speech geven en een show opvoeren”, zegt hij. “Ik heb beide al voorbereid. Ik dien vooraf ook minstens 200 kaarten voor de carnavalsverkiezing te verkopen, wat ik toch wel lastig vind. Zij die denken dat ik mijn titel zomaar cadeau krijg, vergissen zich dus. Ik heb er niettemin vertrouwen in dat het zal lukken.”

“Of ik nerveus zal zijn? Noem het dat ik een gezonde spanning zal voelen (lacht). Ik zal op de eerste plaats proberen om van de verkiezingsavond te genieten.”

Een unicum als transman

Als Sil de titel kan pakken, wordt hij de eerste transman die daarin slaagt. “Dat is een unicum”, zegt hij niet zonder trots. “Ik hoop dat er op die manier meer respect voor transgenders zal ontstaan. Ik wil eraan bijdragen dat de taboesfeer hieromtrent verdwijnt.”

“Ik vind het van groot belang dat iedereen in zijn leven zichzelf kan zijn. Ik heb het niet altijd gemakkelijk gehad, omdat ik de drang voelde om een man te zijn en dat fysiek niet was. Het heeft me tijd gekost om mezelf ervan te overtuigen dat de transitie de oplossing bood. Ik ben heel blij dat ik de stap uiteindelijk gezet heb.”