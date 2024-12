Tovertafel op kinderafdeling Sint-Andriesziekenhuis dankzij Kiwanis Aalter

De kinderafdeling van het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt heeft er een nieuwe troef bij. Met de steun van serviceclub Kiwanis Aalter Baekeland werd namelijk een ‘Tovertafel’ aangekocht. Het gaat om een projector die kleurrijke, interactieve spelletjes projecteert op een tafel.

Kiwanis Aalter Baekeland besloot om de opbrengst van hun jaarlijkse cabriotour integraal te schenken aan de dienst pediatrie van het Sint-Andriesziekenhuis. “Niet voor niets is Serving the Children of the World ons motto”, aldus voorzitter Peter Moons. “Deze tovertafel helpt kinderen om even te ontsnappen aan hun zorgen. De spelletjes bieden niet alleen ontspanning en plezier, maar dragen ook bij aan het herstel en welzijn. Mooi meegenomen is dat ook ouders ongetwijfeld de smartphone even weg zullen leggen om samen met hun kind de tovertafel te ontdekken.” (SV)