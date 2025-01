Torhoutse stadstraktatie verhuist naar zaal De Mast

Pech met het weer voor de Torhoutse stadstraktatie op zondag 5 januari. Het regent en dus verhuist het evenement van de Markt naar zaal De Mast aan de Industrielaan.

Het concept blijft hetzelfde: alle inwoners van Torhout zijn vanaf 11 uur welkom voor een traktatie door het stadsbestuur. Het ideale moment om bij een drankje samen met familie, vrienden en buren te toosten op het nieuwe jaar.

Met muziekoptreden door RFF

Een uur lang schenkt de stad gratis drank. Het gaat om fruitsap, warme soep of iets sterkers, zoals glühwein. Burgemeester Kristof Audenaert houdt zijn nieuwjaarstoespraak.

Er is een muziekoptreden voorzien door de groep Rewind Fast Forward of kortweg RFF. De frontman is de Nederlandse danser, zanger en acteur Gio Kemper. Hij wordt geflankeerd door Steve Kashala en Bram Van Outryve. Het trio zorgt voor drievoudige energie. Met een playlist die de genres overstijgt: van disco, dance en hiphop tot soul, pop en rock.