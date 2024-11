Torhoutse Sien Lagae vraagt blijvende aandacht voor mensen met een beperking

Zeker niet voor het eerst vroeg gemeenteraadslid Sien Lagae (Groen) aandacht voor mensen met een beperking. Ze deed dat tijdens de Torhoutse gemeenteraadszitting van maandagavond. Ze riep op om een brochure ‘Toegankelijk Torhout’ te realiseren en een toegankelijkheidslabel in het leven te roepen.

Sien is zelf rolstoelgebruiker. Ze drong er bij het stadsbestuur op aan om de groep Torhoutenaren met een beperking niet in de kou te laten staan. “Het gaat om 15% van de bevolking, wat veel is”, zei ze.

Werkgroep Toegankelijkheid

Sien had over het muurtje gekeken en baseerde zich voor haar tussenkomst op wat in de buurgemeente Koekelare al bestaat. “Daar is er een werkgroep Toegankelijkheid actief”, zei ze. “Die heeft een brochure ‘Toegankelijk Koekelare’ gemaakt, waarin een overzicht wordt gegeven van plaatsen met aangepast sanitair, vlot toegankelijke horecazaken, inclusieve evenementen, recreatiemogelijkheden, enzovoort. Die info staat ook op de website van de gemeente vermeld.”

“Daarnaast bestaat er een toegankelijkheidslabel voor horecazaken en mensen die een vrij beroep uitoefenen. Op basis van de checklist ‘drempels weg’ wordt dat label al dan niet toegekend. Wie voldoet aan de vereisten, mag een bordje met de tekst ‘toegankelijke zaak’ aan zijn toegangsdeur ophangen.”

Rekening houden met financiële middelen

Schepen Ine Debruyne (Vooruit) vond het een interessant voorstel. “Deze kwestie kwam al aan bod in de stedelijke adviesraad voor personen met een beperking”, zei ze. “We zullen uw vraag verder bekijken. We moeten uiteraard, gezien de omvang van uw voorstel, rekening houden met de beschikbare financiële middelen.”