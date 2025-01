Torhoutse adviesraden worden hervormd: “Algemene vergaderingen straks openbaar”

De Torhoutse stedelijke adviesraden worden hervormd. Bertrand Vander Donckt (Groen) vroeg maandagavond tijdens de zitting van de gemeenteraad welke structuur die organen zullen krijgen. “Burgerparticipatie is voor onze partij van groot belang”, zei hij.

Schepen van Participatie Lieselotte Denolf (CD&V) antwoordde dat het net de bedoeling is om de geïnteresseerde burgers meer bij de adviesraden te betrekken. “We willen de algemene vergadering van elke adviesraad voortaan het forum noemen en openbaar maken”, zei ze.

Geen vzw-terminologie meer

De stad kiest ervoor om af te stappen van de vzw-terminologie, want de adviesraden hebben geen vzw-structuur. “De algemene vergadering wordt dus het forum genoemd en het bestuur zal de kerngroep heten”, vervolgde de schepen. “Alle burgers zullen via de adviesraden kunnen meedenken over het beleid en feedback geven. De kerngroep zal bestaan uit minimum zeven en maximum dertien personen. Er bestaat ook mogelijkheid om al dan niet vaste werkgroepen op te richten. Die komen overeen met wat we nu nog deelraden noemen.”