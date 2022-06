Torhout wil de geveltuintjes nog extra promoten

Het Torhoutse stadsbestuur blijft de bevolking aanmoedigen om waar mogelijk een zogenoemd geveltuintje te creëren. “Groen maakt een stad aangenamer en gezonder om in te leven”, aldus schepen van Leefmilieu Elsie Desmet (CD&V) maandagavond tijdens de zitting van de gemeenteraad.

De stad zet al een aantal jaar in op wat stadsnatuur genoemd wordt. De raadsleden gaven groen licht voor een vernieuwd reglement met betrekking tot de geveltuintjes.

Eventueel een klimplant cadeau krijgen

“We willen met de wijzigingen van het reglement de mensen aanzetten om te kiezen voor geveltuintjes in de ruimste vorm”, legde de schepen uit. “Daarom vragen we om de breedte van de geveltuin te mogen verdubbelen van 30 naar 60 centimeter, uiteraard als de omstandigheden het toelaten. Op die manier creëren we meer plaats voor vaste planten in combinatie met klimplanten.”

“Onze stedelijke technische dienst komt de tegels uitbreken en het plantvak voor de bewoners klaarmaken. Kan iemand vier buren motiveren om ook een geveltuintje te verwezenlijken, dan komen we met de stad voor de klimplanten de klimhulp installeren. Op die manier hopen we de drempel voor het aanleggen van een geveltuintje te verkleinen. In het kader van de promotie ervan pakken we straks met de actie Vergroen jouw gevel uit. Wie een aanvraag voor een geveltuintje indient vóór 1 augustus krijgt een klimplant naar keuze cadeau.”