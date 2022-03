Torhout investeert in nieuwe openbare afvalbakjes

De Torhoutse gemeenteraad heeft de aankoop goedgekeurd van 150 nieuwe openbare afvalbakjes. Er is een bedrag van 73.000 euro mee gemoeid, btw inbegrepen. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM verleent subsidies.

Helaas worden de afvalbakjes geregeld misbruikt voor sluikstorten, maar daar valt weinig tegen te beginnen. Daders op heterdaad betrappen, is erg moeilijk. “Sowieso zijn de huidige, groene afvalbakjes dringend aan vernieuwing toe”, aldus schepen van Leefmilieu Elsie Desmet (CD&V). “We willen ze vervangen door een moderne variant. Belangrijk is dat ze goed herkenbaar zijn in het straatbeeld en dat ze door de stadsdiensten gemakkelijk en ergonomisch geledigd kunnen worden. Bovendien willen we dat de nieuwe afvalbakjes esthetisch passen bij de al aanwezige grotere afvalbakken.”

Met 15.000 euro subsidies vanwege OVAM

De prijs wordt op 73.000 euro geraamd, btw inbegrepen. Dat is niet weinig, maar degelijk materiaal kost nu eenmaal geld. “Gelukkig kunnen we via OVAM subsidies krijgen voor de aankoop van vuilnisbakjes”, vervolgde de schepen. “Het gaat om 50% van het subsidieerbaar bedrag. Dat bedrag is 4 euro per liter met een maximum van 600 euro per vuilnisbak. Voor dit dossier komt dat, op basis van de ramingsprijs, concreet neer op 15.000 euro subsidies.”

Dan dient de stad zelf nog 58.000 euro te betalen of een kleine 400 euro per afvalbakje.