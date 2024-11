Topturner Glen Cuyle officieel ontvangen in Izegem: “Volgende droom is olympische medaille”

Topgymnast Glen Cuyle werd door Gym Izegem en het Izegemse stadsbestuur gehuldigd naar aanleiding van zijn prestaties op de Olympische Spelen. Hij bereikte de finale. “Dat was ook mijn droom, de volgende droom is een olympische medaille pakken”, verzekerde hij.

Even terugspoelen naar zondag 4 augustus afgelopen zomer. Topgymnast Glen Cuyle (22) uit Ingelmunster, maar nog altijd lid van Gym Izegem, is doorgestoten naar de finale op de Olympische Spelen. Bij Gym Izegem hebben ze een pop-upfandorp opgetrokken naast de Topturnhal waar de finale live wordt uitgezonden. De 250 opgekomen supporters zien Cuyle helaas een slechte afsprong maken en naast een medaille grijpen. Toch kon dat de sfeer niet drukken.

“Sowieso kon Glen ons al niet meer ontgoochelen”, reageerde Gunther Couckhuyt die dag. Hij trainde Glen Cuyle samen met tweelingbroer Nicola Cuyle van hun 6 tot 12 jaar. “Het was al straf dat hij zich tot in een toestelfinale turnde. Hij was op 48 finalisten de enige die op een EK, WK of bij Olympische Spelen nog nooit een finale haalde. Maar in een finale kan alles gebeuren. Het zit hem in de details, zoals hier de afsprong bijvoorbeeld. Hij toonde wat hij waard is, voor ons is hij een held.”

Held

En een held is Glen nog altijd, dat bleek tijdens de officiële hulde door stad Izegem en Gym Izegem in de topturnhal. “Vandaag is hij onze kampioen”, merkte schepen van Sport Virginie Derumeaux (N-VA) op. “Hij inspireert jong en oud met zijn inzet. Hij toont dat je met discipline en werken geraakt waar je wil geraken.”

“En met luisteren naar de trainer”, knipoogde Gunther Couckhuyt die er samen met huidige coach Koen Vandamme ook present was tijdens de hulde. Couckhuyt haalde enkele anekdotes op, onder meer over hoe moeilijk het was de tweeling Cuyle uit elkaar te houden. “Ik kon ze aan twee zaken herkennen: de plaatsing van hun handen bij handenstand en de kleur van hun broekje, want dat was altijd verschillend. Tot ze ooit eens wisselden van broek om ons voor schut te zetten”, kan Gunther Couckhuyt er nog om lachen.

Ambitieus

Ook Nicola mocht naast zijn broer plaatsnemen in de praatstoel. Of hij dan niet jaloers is op Glen? “Degene die beter is, wordt in de bloemetjes gezet”, oordeelde hij heel fair. “Door nog meer te trainen, hoop ik dit ook te bereiken. De prestatie van Glen motiveert mij om nog beter te doen. Een beetje onderlinge competitie mag wel”, aldus Nicola.

“Ik heb nu mijn droom om in een olympische finale te turnen gerealiseerd”, nam Glen terug over. “Mijn volgende droom is een olympische medaille in de wacht slepen!” De vele fans zien er naar uit. “Het is ook goed voor onze club Gym Izegem”, zegt Gunther Couckhuyt nog. “We merken het effectief aan het aantal inschrijvingen dat mede door Glen zeker is toegenomen.”

Na de overhandiging van geschenken van de stad en van Gym Izegem, een ruiker bloemen en een gedicht van stadsdichter Benjamin Sercu mocht Glen Cuyle nog het gulden boek van de stad ondertekenen. Daarna volgde een lang en denderend applaus.