Toon je dankbaarheid aan de afvalophalers met een strik

Van 18 tot en met 24 november is het de week van de afvalophaler en parkwachter. Je dankbaarheid voor hun werk kan je op verschillende manieren tonen. Hoe je dat kan doen, lees je hieronder.

“Door weer en wind, op snikhete dagen, zelfs door vrieskou en sneeuw reppen de afvalophalers zich door alle straten van onze stad. Ook de parkbeheerders staan elke week opnieuw voor ons klaar zodat wij ons afval kwijtraken”, klinkt het bij stad Poperinge. “Van 18 tot en met 24 november kan je respect en dankbaarheid voor hun werk tonen door: afval vooraf mooi te sorteren als je naar het recyclagepark gaat; je rolcontainer met het handvat naar de straatkant aan te bieden; je zakken en containers steeds zorgvuldig te sluiten en ervoor te zorgen dat papier en karton niet kunnen wegwaaien. Of geef hen een eenvoudige dankjewel of doe een strik rond je container of afvalzak.”

Op de IVVO Facebookpagina kan je een foto of berichtje nalaten en zo tonen op welke manier jij de afvalophalers of parkwachters bedankt voor hun inzet. (LBR)