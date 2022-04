Tola OG kan aanvragen amper bijhouden na winst MNM Start to DJ: “Ik kan soms wel drie events op een avond draaien”

Tola OG was al op jonge leeftijd een veelbelovende dj, maar sinds hij vorige zomer MNM Start To DJ won, is het aantal boekingen ontploft. “Er zijn zoveel aanvragen dat ik soms wel drie events op een avond kan spelen. Tomorrowland? Ik heb het gevoel dat ik die richting uitga.”

Tola Ogunade klinkt misschien allesbehalve West-Vlaams, toch heeft de jonge dj meer dan een klein beetje roots in onze contreien. “Mijn moeder is een rasechte Dentergemse, mijn vader afkomstig uit Nigeria. Ze leerden elkaar als uitwisselingsstudenten kennen in Gent.”

Dus ben je opgegroeid als een echte Vlaming?

Tola Ogunade: “Eigenlijk totaal niet. Nadat ik mijn eerste vier levensjaren in Tielt doorbracht, verhuisden we naar Engeland. We woonden een jaar in Londen en elf jaar in Maidstone, halverwege Dover en Londen. Mijn vader, die in België op behoorlijk niveau voetbalde, sprak wel Nederlands, maar geraakte hier niet aan de bak met z’n marketingdiploma. Op Engelse bodem vond hij wel snel werk. Al is er hier sindsdien veel veranderd, want hij heeft het nu al een paar jaar goed naar zijn zin bij een streekbedrijf.”

Hoewel jij als kind voornamelijk met Engels in contact kwam, valt het op hoe goed je Nederlands spreekt.

“Nochtans niet goed genoeg om mijn wetenschapsstudies verder te zetten in De Bron. Ik koos dan voor het VTI, waar ik de richting elektriciteit-elektronica volgde en almaar beter het Vlaams onder de knie kreeg. (lacht) Intussen zijn we alweer enkele jaren verder en studeer ik informatica aan Howest in Brugge.”

Het is daar dat je als student de smaak van het dj’en goed te pakken kreeg?

“Hoe gaat dat op kot… Er wordt al eens een feestje georganiseerd en op zo’n avond stak een vriend me het kleinst mogelijke mengpaneel in handen. Dat beviel niet alleen mezelf erg goed, want het aantal aanwezigen groeide elk feestje. Ze werden zo groot dat de conciërges en kotbazen er niet altijd blij mee waren. (glimlacht) Voor de Brugse Student Welcome in september 2019 werd er zo veel op mij gestemd dat ik deel uitmaakte van de line-up. Ik stond het eerste uurtje geprogrammeerd. Hoewel er dan gewoonlijk nog geen kat opdaagt, stond er voor mijn optreden toch al een paar honderd man. Toen besefte ik voor het eerst: dit kan wel iets worden.”

Je had met andere woorden al een zekere naam gemaakt nog voor je Start To DJ won?

“Ik draaide daarvoor al in danscafés in Gent en Brugge en in Tielt in D’Hespe en Pièce Unique. Eind 2019 speelde ik op het oudejaarsgala Good Intentions, met 3.000 tot 4.000 aanwezigen nog altijd een van mijn drukst bijgewoonde concerten.”

Tomorrowland? Ik denk dat ik die richting aan het uitgaan ben

Dat record zou in december vorig jaar vlotjes van de tabellen worden geveegd, want zonder corona had je voor een overvol Sportpaleis het voorprogramma mogen verzorgen van topdj’s Dimitri Vegas en Like Mike…

“Corona heeft mijn carrière ferm vertraagd, daar kan je niet omheen. Ik vond het minstens even jammer dat vorig najaar ook het galabal van Moeder Gezelle, waar ik ook zou draaien voor tal van familieleden en kennissen, in laatste instantie moest worden afgelast. En toch beschouw ik dat niet als grote teleurstellingen, omdat er zich de komende jaren nog genoeg kansen zullen aandienen.”

Met dank aan Start To DJ.

“Absoluut. Sinds die overwinning is mijn agenda echt ontploft, waardoor ik een manager onder de arm heb moeten nemen. Zo hoef ik me enkel nog op mijn optredens te concentreren. Er zijn zoveel aanvragen dat ik soms wel drie fuiven of events op een avond kan spelen.”

Kan je er de hand op leggen hoe je in je jeugdjaren die grote liefde voor tal van muziekstijlen hebt geërfd?

“Muziek was alomtegenwoordig in huis. Mijn verste herinneringen zijn videoclips van Shakira en 50 Cent op MTV. Via mijn pa deed ik Afro-invloeden op, terwijl enkele nichten me Metallica, AC/DC en Nirvana leerden kennen. Er ging geen autorit voorbij zonder dat er een cd werd opgelegd. Bovendien beluisterde ik via mijn buitenlandse kameraden in mijn Engelse school – en dat waren er nogal wat – ook hun favoriete artiesten… Mijn grootvader aan mama’s kant is fan van alles wat Beethoven, Mozart en Tchaikovsky en zo is. Niet dat ik plots klassieke muziek draai op feesten, maar ik kan het wel appreciëren.”

Hoe ver sta je op vandaag nog van Tomorrowland?

“Eerlijk – en dat zeg ik zonder hautain te willen overkomen: ik denk dat ik al die richting aan het uitgaan ben. Je hoort me niet zeggen dat ik er de volgende jaren al op de mainstage zal staan, maar men geeft daar graag kansen aan talent van eigen bodem en daar reken ik mezelf bij. Intussen zit ik niet stil. Sinds de opheffing van alle horeca-maatregelen heb ik er alweer ruim 50 optredens opzitten. Afgelopen winter draaide ik tijdens de après-ski en in de clubs van Alpe d’Huez, er komt een drukke festivalzomer aan met onder meer School’s Out Wingene, Sunrise Festival in De Lilse Bergen, het Ostend Beach Festival en Student Welcomes. In september ga ik een week draaien in Lloret de Mar voor Vlaamse jongeren die het middelbaar hebben uitgezwaaid.”

Volg Tola OG op zijn YouTube-kanaal LIFE OF A DJ (L.O.A.D).