Toegang tot Oostendse Montgomerydok wordt smaller

De toegang tot het Oostendse Montgomerydok wordt versmald om het laaggelegen stadscentrum in de toekomst beter te beschermen tegen toekomstige hevige stormvloeden.

Het Montgomerydok gelegen aan de Visserskaai in Oostende dat ook via een sluis toegang geeft aan de pleziervaart tot het Mercatordok wordt vernauwd. Dit in het kader van het bestaande Masterplan Kustveiligheid met de bedoeling onze kust te beschermen tot zeker 2050 tegen overstromingen en een mogelijke stijging van de zeespiegel tot 30 centimeter. Binnen die optiek worden ook stormvloedkeringsmuren gebouwd in de voorhavens van Zeebrugge, Blankenberge en Oostende en is in Nieuwpoort de bouw bezig van een mobiele stormvloedkering in de havengeul.

Helft smaller

De ingang van het Montgomerydok zal vernauwd worden van 45 meter naar 22 meter met ingeheide buispalen. De geplande vorm is dezelfde als de ‘tijdelijke’ vernauwing die tussen 2007 en 2015 uitgevoerd werd als golfreducerende maatregel in het kader van de afbraak van het oosterstaketsel en de bouw van de strekdammen. De nieuwe toegang zal voldoende ruim zijn voor een vlot in- en uitvaren van onder andere de veerboten, de vaartuigen van de scheepvaartpolitie en zeereddingsdienst, de kustvissersvaartuigen en de aangemeerde pleziervaartuigen uit het Mercator- en Montgomerydok.

Bedreigd stadscentrum

“De laaggelegen kaaien rondom het Montgomerydok vormen vandaag nog een zwakke schakel in de overstromingsbescherming van het laaggelegen stadscentrum van Oostende. Uitgebreid onderzoek toont aan dat het vernauwen van de ingang van het Montgomerydok het overstromingsrisico vanuit het dok heel sterk reduceert. Dit komt doordat de vernauwing de zware stormgolven vanuit zee richting het dok veel beter tegenhoudt en dus zorgt voor minder golfovertopping over de kaaimuur. Een bijkomend voordeel is dat de aanwezige infrastructuur, met name de pontons, veel minder schade ondervindt bij stormweer en er minder aanslibbing is in het dok”, aldus de afdeling Kust van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust die instaat voor de kustverdediging. De werken die zopas gestart zijn zullen, zonder onvoorziene omstandigheden, duren tot de kerstvakantie.