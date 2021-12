Tjorven Deschamps wil 30 jaar na grootvader prins carnaval worden

Gullegemnaar Tjorven Deschamps (22) is kandidaat voor prins carnaval in Café Den Osse in Gullegem. Hij hoopt precies 30 jaar na zijn grootvader Prins Carnaval te worden.

Voor Tjorven heeft 2022 iets bijzonders. “Ik wou altijd al eens deelnemen aan de prinsverkiezing.” Dat Tjorven deelneemt om prins carnaval 2022 te worden is echter niet toevallig. “Mijn pépé Géry Seys werd in 1992, dus 30 jaar voordien prins carnaval. Het zou leuk zijn om hem precies 30 jaar later op te volgen.” Als type koos Tjorven voor The Graetest Showman. “Dat vind ik een leuk karakter om er mijn vrij podium mee te maken.” Tjorven is lid van carnavalgroep De Losse Pols (DLP). “Het is de eerste keer dat iemand uit onze groep zich kandidaat stelt”, zegt Tjorven. De verkiezing vindt plaats op zaterdag 19 februari vanaf 19 uur. “Het is de 50ste prinsverkiezing. Het zou leuk zijn als veel mensen afkomen om voor me te stemmen!”

Speciaal jaar

Tjorven is de zoon van Ignace Deschamps en Cindy Seys van Kip aan ’t Spit Ignace. Hij heeft nog een zus Anke en hij heeft een relatie met Merel De Vlaminck.

Tjorven zou aanvankelijk pas deelnemen nadat hij zijn studies afgerond had, maar 2022 is voor hem een té speciaal jaar om niet deel te nemen. “Mensen die werken hebben het ook druk, dus van mij zal het ook wel lukken”, zegt hij. Tjorven haalde al een master toegepaste economische wetenschappen aan KU Leuven en is nu bezig aan zijn tweede master of science in business economics marketing aan UGent. “Het is modulair. Ik heb al twee examens gehad en heb er in december weer twee. In januari heb ik geen examens en kan ik me dus deftig voorbereiden op de prins carnavalverkiezing.”

Tjorven speelde nog handbal maar is daar deels door de verkiezing mee gestopt. “Als kandidaat-prins moet je op zoveel mogelijk evenementen aanwezig zijn, en dat is niet te combineren met handbal in eerste nationale.” Tjorven probeert wel regelmatig nog te sporten zoals fitness, lopen en fietsen. Met DLP is het ook druk.

Optocht

“We zijn vaak bezig aan het opbouwen van onze kar en staan op evenementen in aanloop naar het carnaval.”

De laatste jaren deed Tjorven al altijd mee aan de carnavalstoet. “De laatste jaren is dat met DLP. Vroeger was dat met JVS (Jeugdbeweging Van Sarah). Toen Sarah stopte heb ik een jaar niet deelgenomen, maar ik vond het niet zo leuk om enkel maar naar de optocht te kijken. Eens je hieraan meedoet, wil je dit blijven doen!”

“De thema’s waar we de jongste jaren mee deelnamen waren ‘The Wolf of Gullegem’, wat verwees naar ‘The Wolf of Wallstreet’, ‘Piraten’, ‘American Highschool’ en ‘Après Ski’.” Vorig jaar was er wegens corona geen optocht. “Dan namen we met ons gezin een ‘Hello Prins Box’ in huis. We versierden ook de gevel van onze Kip aan ’t Spit-zaak. We deden eveneens de carnavalswandeling. Een jaar zonder carnaval zou niet lukken.”

Familie

Deelnemen aan verkiezingen zit bij Tjorven in het bloed. “Pépé Géry Seys was dus prins carnaval in 1992, mijn ooms Thierry Seys en Andy Seys waren ook allebei al prins carnaval. Mijn mama was nog Leieprinses in Bissegem en Gullegemse ambassadrice. Ook mijn tante Heidi Seys was nog Leieprinses. Mijn vriendin Merel zou normaal in 2020 deelgenomen hebben aan de Tinekesfeesten in Heule, maar daar besliste corona anders over. Dit jaar paste het niet. Haar zus Marjolein nam er enkele jaren geleden aan deel. “Oh ja, en dat mag ik niet vergeten: mijn grootmoeder die nu 72 jaar is werd op haar 16de Miss Sonatex. Dat was een verkiezing op haar werk!” De druk zal voor Tjorven dus heel hoog liggen! Gullegem maakt zich dus nu al klaar voor drie weekends carnaval die starten op 18 februari 2022. “Kaarten voor Prins Carnaval zijn te krijgen in de zaak bij ons thuis op het Dorpsplein 2 in Gullegem”, geeft Tjorven nog mee.