Tips van de Promojagers: “Bespaar tot 300 euro op je maandelijkse uitgaven in de supermarkt”

Volgens Gunther Devisch van Promojagers is besparen met de ongeziene inflatie meer dan ooit een sport: zijn online ‘bespaarcommunity’ telt ondertussen meer dan 500.000 consumenten. “We zagen de laatste weken een ware toeloop op onze website: het aantal nieuwe leden dat er maandelijks bijkomt, is gemakkelijk verdubbeld. De inflatie houdt duidelijk heel veel mensen bezig”, zegt de West-Vlaming.

Onder het motto ‘elke euro telt’ geeft hij met plezier een aantal basistips mee. “Want de grens oversteken kan dan misschien interessant zijn voor frisdranken, je hoeft niet per se een Auchan op te zoeken om kortingen te scoren. Ook bij ons kan je goeie deals doen”, aldus Gunther Devisch van promojagers.be.

“Vooreerst: leer vergelijken! Belangrijk hierbij is dat je je niet blindstaart op de stukprijs: bekijk de volgende keer dat je in de supermarkt een tros bananen koopt ook eens naar de prijs per kilo. Hetzelfde voor water en frisdranken: vergelijken is de boodschap. Als je de referentieprijs van een product kent, wordt dat een stuk makkelijker. Voor bananen ligt die rond een euro per kilo, voor toiletpapier is de eenheidsprijs zo’n 20 cent per rol. Laat je ook niet te snel verleiden door grote slogans of kortingsacties genre ‘1+1’ gratis. Maar da’s niks nieuws onder de zon.”

Nog een tip: ga voor een combinatie van promo’s en witte producten. “Op een volle winkelkar kan je zo de helft uitsparen”, geeft Devisch mee. “Of ga tegen sluitingsuur winkelen: zowat alle supermarkten doen tegenwoordig een snelverkoop van producten met beperkte houdbaarheidsdatum.”

In opmars: groepsaankopen doen met vrienden en familie. “Ik zit zelf ook in zo’n WhatsApp-groepje”, glimlacht Devisch. Op promojagers.be verzamelt hij reclamefolders van over heel het land. “Die splitsen we zelf op zodat je voor elk product rechtstreeks op je scherm de vergelijking kunt maken. In oktober lanceren we onze nieuwe website en die zal ook notificaties kunnen sturen: zo krijg je wekelijks jouw persoonlijke promofeed. Als je er wat tijd in steekt, kan je op maandelijkse basis gemakkelijk tot 300 euro op je winkelfactuur besparen”, klinkt het.