Tinka is de digiheld van het jaar in Waregem

Het stadsbestuur zet al jaren in op het digitaal ondersteunen van de bevolking via de maandelijkse digidoktersessies in de bibliotheek. Het rekent daarbij op vrijwilligers die deelnemers wegwijs maken in het werken met iPhone, computer en tablet. Leerkracht Tinka Blomme (ICT consultant Sint-Paulusschool campus Hemelvaart, red.) ondersteunde maar liefst elf digidoktersessies en steekt ook digitaal een handje bij in de familie en bij vrienden. Ook voor de collega’s op school is ze meestal het eerste aanspreekpunt voor digitale vragen. Ze is dan ook de verdiende laureaat ‘Digiheld van het jaar’. Ze kreeg de oorkonde uit handen van schepenen Pietro Iacopucci, Margot Desmet en Cindy Vanhoutte. (PPW/gf)