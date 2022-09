Tineke 1971 verwent de Heulse ‘derde jeugd’

Marie-Jeanne Seynaeve, Tineke van Heule 1971, bovendien eerste eredame 1969 en tweede eredame in 1965, komt op maandagmiddag de ‘derde jeugd’ verwennen met haar show ‘Van ganser harte’. “De Tinekesfeesten zijn voor mij een beetje thuiskomen”, zegt EV-Tineke Marie-Jeanne.

Marie-Jeanne (71), het achtste Tineke van Heule, is de zus van het allereerste Tineke van Heule 1964, Bernadette Seynaeve. Daarnaast was Marie-Jeanne zeven jaar voorzitster van de Tinekesfeesten en twee jaar jurylid.

Onvergetelijk

“Met mijn man, Willy Dheere (77) en Ronny Marino aan de keyboards brengen we een licht te verteren repertoire populaire muziek, gekozen uit de onvergetelijke Nederlandstalige en internationale successen”, vertelt Marie-Jeanne. “Samen met goochelaar Koen Bossuyt wordt het een onvergetelijke namiddag voor de derde jeugd.”

Nog niet uitgezongen

Marie-Jeanne (71) studeerde op 19-jarige leeftijd af in notenleer, muziekgeschiedenis, piano en zang aan het Conservatorium van Kortrijk. Daarna trok Marie-Jeanne naar het Koninklijk Muziekconservatorium in Antwerpen voor vijf jaar durende studies zang, dictie, bewegingsleer, muziekgeschiedenis en lyrische kunst. Haar man Willy Dheere, geboren in Gent, debuteerde al als 12-jarige in de Koninklijke Opera van Gent met Les Saltimbanques. Willy studeerde muziek en piano aan het Conservatorium van Gent. Aan de muziekacademie van Gentbrugge bekwaamde hij zich verder vocaal en scenisch. Marie-Jeanne speelde in de Opera van Gent, in de Antwerpse Kameropera, bij het operettegezelschap Jong maar Moedig uit Mechelen, in het Tielts operettepodium, bij de operettegroep Kunst Veredeld uit Roeselare en in Taal en Kunst in Kortrijk. In 1977 kreeg ze de 1ste prijs zang bij Lucie Frateur. Willy won de internationale zangwedstrijd Wie wordt Operaster in Antwerpen, ontving de medaille van het ministerie van Nederlandse Cultuur en de regeringsmedaille voor zang en was laureaat van de wedstrijd Pro Civitate. Hij speelde gastrollen in de Opera van Gent en in tal van lieder- en belcantoconcerten.

30 jaar

De eerste samenwerking van Willy en Marie-Jeanne was in 1992. Nu staan ze al 30 jaar samen op het podium. “Het is nog zoals de eerste keer. We willen het publiek altijd verwennen op een professionele manier. We blijven doorgaan zolang we ons goed voelen en dat zijn we nog”, besluit Marie-Jeanne met een glimlach.

‘Van ganser harte’, met Marie-Jeanne Seynaeve en Willy Dheere in oc De Vonke maandag 12 september om 14.30 uur tickets te verkrijgen in oc De Vonke.