Tijdelijke expo over 20 jaar Quick-Step in Koers-museum in Roeselare

Koers, het museum van de Wielersport in Roeselare, opende afgelopen zaterdag op 26 maart een tijdelijke expo over Quick-Step Cycling Team. The Wolfpack, het wielerteam met West-Vlaamse roots van ploegmanager Patrick Lefevere uit Roeselare, is dit jaar aan zijn twintigste seizoen toe en dat moest gevierd worden.

Van zaterdag 26 maart tot en met zondag 29 mei loopt de tijdelijke expo over Quick-Step Cycling Team. In twintig etappes, gevuld met unieke interviews, speciale fietsen en trofeeën, vertelt de expo het verhaal en de geschiedenis van de wielerploeg.

Jelle Vermeersch stelde de expo samen. Hij tekende eerder al voor de wielerexpo’s ‘Heeren, Vertrekt! In de kop van de koers’ in Gent en ‘Droogvis, slijk en Algipan. Vlaamse meesters van de cross’ in Oostende.

Succesvol

848 UCI-overwinningen, waaronder 108 ritten in Grote Rondes, 20 Monumenten, 64 nationale titels, 16 wereldtitels, 2 Europese titels, 2 eindzeges in de Wereldbeker en 1 Olympische titel. Dat was de oogst van Quick-Step aan de vooravond van huidig wielerseizoen. Dat maakt The Wolfpack één van de meest succesrijke wielerteams ooit. In samenwerking met het wielerteam Quick-Step Alpha Vinyl en Quick-Step Floors opent The Wolfpack nu een tijdelijke vertoning in Koers, het wielermuseum op het Polenplein van Roeselare.

Unieke fietsen

“De expo zelf is het resultaat van een unieke samenwerking tussen de ploeg, het museum en de hoofdsponsor,” vertelt schepen van Sport en sportinfrastructuur José Debels. “Koers kon voor interviews met renners en entourage aansluiten op de ploegstage in Calpe en voelde ook coryfeeën als Paolo Bettini, Johan Museeuw en Tom Boonen aan de tand. Voor unieke fietsen en trofeeën kon het terecht in de service course van de ploeg en bij partners van het team. Zo zullen niet minder dan 28 topfietsen van het team in Koers te zien zijn. Hét pièce de résistance is de fiets waarmee de Fransman Julian Alaphilippe afgelopen zomer het WK in Leuven won.”