Tiende editie Sportweekend@De Lovie

Het fietsevenement MBT-Cyclo De Lovie staat bij veel recreatieve sporters met stip aangeduid in de agenda. Het evenement is dit jaar aan zijn tiende editie toe en krijgt voor de gelegenheid een uitbreiding met een trailrun op zaterdag. Noteer alvast het tweede weekend van september voor ‘Sportweekend@De Lovie’.

Initiatiefnemer is Matthias Rosseeuw, coördinator van de groendienst van De Lovie. “Ik ga zelf heel regelmatig lopen in het kasteelpark. De unieke plekjes van het park en 67 hectare aan bos en natuur vroegen eigenlijk wel om een trailrun. De MTB-Cyclo De Lovie zit dit jaar aan zijn tiende editie, dus een uitbreiding met een trailrun op zaterdag leek perfect om deze jubileumeditie iets extra te geven. Voor de MBT-Cyclo op zondag konden we telkens rekenen op ongeveer 1.300 deelnemers. Voor de trailrun bieden we drie afstanden aan: 6, 12 of 18 kilometer.”

Elektrische gocarts

“De opbrengst van dit evenement gaat integraal naar de aankoop van vrijetijdsmateriaal voor de bewoners van De Lovie”, vervolgt Matthias. “We kochten de laatste jaren reeds heel wat aangepaste fietsen en investeerden recent in een elektrisch vlot voor op de kasteelvijver. Dit vlot is toegankelijk voor zowel mobiele als minder mobiele mensen en zorgt ervoor dat iedereen optimaal kan genieten van de kasteelvijver.”

“ Dit jaar gaat de opbrengst van het sportweekend naar de aankoop van elektrische gocarts. We hebben nog de droom om ooit een wandelpad in de boomkruinen aan te leggen en dat opnieuw toegankelijk te maken voor iedereen, maar daarvoor is nog wel wat voorbereidend werk nodig. In tussentijd werken de bewoners graag mee aan het evenement. Ze maken medailles voor de deelnemers, vullen goodiebags enzovoort. Ook op de bevoorradingsposten en aan de bar zullen ze meewerken”.

Goed gevuld weekend

“Voor dit evenement kunnen we rekenen op heel wat helpende handen vanuit de leefgroepen van De Lovie maar ook van familie, vrienden of verenigingen. Met de trailrun op zaterdag en de bekende MBT-Cyclo op zondag bieden we een goed gevuld sportweekend aan, in het unieke kader van kasteelpark De Lovie. Wie zich nog wil inschrijven, kan dit tot en met 6 september via www.delovie.be/sportweekend. Via de Facebook en Instagrampagina ‘sportweekend@delovie’ lossen we geregeld nieuwtjes en leuke foto’s. We hopen alvast op een massale opkomst”, aldus Matthias. (CB)