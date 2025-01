Tien leerlingen van Basisschool Christus Koning kregen ongevraagd pornografische beelden te zien via Snapchat

Tien minderjarige leerlingen van de Basisschool Christus Koning zijn ongevraagd toegevoegd tot Snapchatgroepen, die aanstootgevende en strafbare pornografische beelden verspreiden. Schooldirecteur Ruben Vandendriessche looft de elfjarige leerlinge die de klasleraar op de hoogte bracht van de feiten en vraagt de ouders om alert te zijn. De cel cybercrime van politie Brugge is een onderzoek gestart.

“Vorige week stapte een meisje uit het zesde leerjaar naar haar klasleraar, met de mededeling dat onbekenden haar de laatste tijd vaak ongevraagd toevoegen aan snapschatgroepen”, vertelt directeur Ruben Vandendriessche. “Zoiets leidt doorgaans tot spamberichten, maar er was veel meer aan de hand. Want er werden op die manier geen onschuldige beelden verspreid onder minderjarigen. Wel expliciete pornografische beelden.”

Moedig

“Ik ben heel tevreden dat het meisje de moed had om dat te melden aan haar leraar, we hebben nadien de politie verwittigd, zodat die kan onderzoeken wie zo’n beelden verspreidt. Tegelijkertijd heeft onze ICT-coördinator Peter De Reyghere, die gedreven is rond de mediatraining van onze leerlingen, in de klas uitgelegd hoe je je account account zo veilig mogelijk kan maken.”

“We hebben ook gecommuniceerd naar de ouders. Kwestie van hen bewust te maken van de gevaren van de sociale media én om hen gerust te stellen. We hebben hen gevraagd om af en toe eens mee over de schouder te kijken van hun minderjarige kinderen, als die surfen of bezig zijn met Snapchat. Want er circuleren vaak foto’s en filmpjes die een elfjarige nog niet hoort te zien.”

Pornografisch

“We hebben ondertussen ontdekt dat er minstens tien leerlingen van onze school ongevraagd in zo’n snapshatgroepen geplaatst werden en de pornografische beelden gezien hebben. Wie de daders zijn, weten we niet. Het is aan de politie om dat uit te zoeken. Hoe dan ook, het is niemand van onze school die die beelden verspreid heeft. Het probleem is natuurlijk dat bij Snapschat de beelden na korte tijd verdwijnen, wat het onderzoek moeilijk maakt.”

“Als schooldirecteur onthou ik vooral de positieve kanten aan deze feiten. Het verheugt mij dat onze leerlingen zich veilig voelen op school, vertrouwen hebben in de leerkrachten en het hen melden, als ze met iets fout geconfronteerd worden”, aldus Ruben Vandendriessche.

Aanstootgevend

Lien Depoorter, woordvoerder van politie Brugge, bevestigt dat de directie van Basisschool Christus Koning een aangifte gedaan heeft over de verspreiding van aanstootgevende, strafbare foto’s onder minderjarigen: “Onze cel cybercrime onderzoekt de zaak. We tillen zwaar aan dit dossier, er is een proces-verbaal opgesteld. Het is aan het parket om te beslissen of er een gerechtelijk onderzoek opgestart wordt.”

De snapschatgroep zou 200 leden tellen, waaronder veel minderjarigen. Niet alleen uit Brugge, wellicht met leden wereldwijd. Lien Depoorter doet een oproep naar ouders om alert te zijn en hun kinderen te wijzen op de vele gevaren: “Preventie is van groot belang, want de beelden zijn zeer aanstootgevend en schokkend.”

“Onze jeugdinspecteurs geven al les aan een aantal klassen uit het secundair onderwijs om hen te sensibiliseren rond sexting en spam. Ook lessen geven in alle Brugse lagere scholen, dat gaat niet. We hebben hiervoor onvoldoend personeel. Ook de ouders dragen een verantwoordelijkheid.”