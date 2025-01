Tieltse Blaaskapelle speelt nieuwjaarsconcert

De Tieltse Blaaskapelle vult het gloednieuwe OC Caeneghem op zondag 26 januari vanaf 11 uur met muziek, want die dag organiseert het haar jaarlijkse nieuwjaarsconcert. Van polka tot swing, je bent er aan het juiste adres. “We brengen er ons klassiekere repertoire, zoals de typische Egerländer-muziek”, vertelt kapelmeester Mario Spiessens. “Daarnaast vullen we ons programma aan met een ietwat lichter genre, zoals bigband en folk. Afsluiten doen we met populaire werken, zoals de beroemde Radetzkymars.” Wie wil, kan na het concert nog nagenieten van een heerlijke maaltijd en een dessert. Het einde van het concert en het gezellige samenzijn wordt voorzien omstreeks 16 uur.

Het nieuwjaarsconcert van de Tieltse Blaaskapelle vindt plaats op zondag 26 januari van 11.30 tot 16 uur in OC Caeneghem. Tickets kosten 30 euro, kinderen betalen 20 euro. Meer info via www.blaaskapelle.be.