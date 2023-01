Tieltenaar Stijn David: “De Krak-titel gaf me een enorme boost”

Afscheidnemend Krak van Tielt Stijn David blikt met een warm gevoel terug op de erkenning. “Mensen kwamen me spontaan feliciteren”, glundert de brouwer van De Poes. “Dit hele verhaal heeft me erg veel deugd gedaan.”

Een jaar lang mocht Stijn David (47) zich de trotse Krak van Tielt noemen. “En of ik daar preus op was”, zegt hij. “Dit titel betekende een enorme boost voor mij en mijn brouwerij. Het was een erkenning voor het vele werk dat ik hier de voorbije negen jaar heb verzet. Vanuit het niks wist ik Brouwerij De Poes op de kaart te zetten. En Tielt opnieuw zijn eigen biertjes te schenken.”

1.200HL per jaar

Vooral de warme reacties bij de Tieltenaar blijven Stijn bij. “Mensen kwamen me spontaan feliciteren, dat deed me veel deugd. Het was een soort bevestiging, een blijk van vertrouwen in wat ik doe. Deze titel komt ook letterlijk van de mensen die mijn bieren drinken. Een mooiere vorm van appreciatie is er niet.”

De creaties van Stijn David zijn intussen wereldberoemd in Tielt, maar de brouwer slaat steeds meer zijn vleugels uit: de bieren van De Poes vind je stilaan overal in ons land en ook het buitenland gaat overstag voor het gerstenat uit de Europastad. “2022 was een zeer mooi jaar”, zegt Stijn. “Mijn productie is met twaalf procent tot 1.200 hectoliter gegroeid en vooral de verkoop in België is fors gestegen. Bemoedigend, want dat bewijst dat de interesse in mijn bier nog altijd toeneemt. Ik heb nog altijd de ambitie om de bieren van De Poes in de koelkast van elke Tieltenaar te krijgen, maar het mag ook in die van elke Vlaming/Belg zijn”, glimlacht hij.

Tiende verjaardag

Het komende jaar wil Stijn rustig verder groeien. “Behouden wat goed is en verder inzetten op hernieuwbare energie. Het dak van mijn brouwerij ligt stilaan vol zonnepanelen en ik onderzoek de mogelijkheid om een eigen kleine windturbine te laten plaatsen. Ik wil mijn bieren zo groen brouwen en zo lokaal mogelijk blijven werken. Mijn draf (restproduct van het brouwproces, red.) gaat bijvoorbeeld naar Menapii Pittem, waar Menapische varkens het als voeder krijgen. En ik kijk stilaan al uit naar 2024, wanneer De Poes zijn tiende verjaardag mag vieren. Dan lanceer ik een nieuw bier.”

Wie de nieuwe Krak van Tielt mag worden, laat Stijn in het midden. “Van mij mogen ze alle zeven winnen”, knipoogt hij. “Het feit dat ze genomineerd zijn, bewijst al dat ze zich engageren. Of mijn opvolger om een fles De Poes mag komen? Schrijf maar op: ze mogen alle zeven komen aankloppen!”

(PV/foto WME)

Stemmen voor de Krak van 2022 van jouw gemeente kan nog tot 15 januari op www.kw.be/krak.