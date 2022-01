Tibetaanse vlag aan IJzertoren uit protest tegen Olympische Winterspelen in China

Aan de IJzertoren in Diksmuide wappert sinds zaterdagnamiddag een Tibetaanse vlag. Het is een steunbetuiging aan de diplomatieke boycot van de Olympische Winterspelen. Die starten volgende week in de Chinese hoofdstad Peking. De initiatiefnemers willen zo de onderdrukking van minderheden in China aankaarten.

De IJzertoren herdenkt Vlamingen die gesneuveld zijn tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar vandaag/zaterdag stond de IJzertorensite in het teken van China. Boven de letters AVV-VVK (“Alles Voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Kristus”) werd een Tibetaanse vlag gehangen en aan de Paxpoort wapperde een vlag van de Oeigoeren, een Turkssprekende moslimminderheid in China. Ook het Oeigoerse volkslied weerklonk aan de voet van de IJzertoren. Vanop 84 meter hoogte daalde een professionele klimmer de IJzertoren af.

Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International worden Oeigoeren in Xinjiang, een autonome regio in het noordwesten van China, niet alleen onderdrukt en gediscrimineerd, maar door Peking ook opgesloten in zogenaamde heropvoedingskampen. Peking ontkent in alle talen: het zou gaan om centra voor beroepsopleidingen, om de bevolking weg te houden van terrorisme en separatisme, na talrijke dodelijke aanslagen die worden toegeschreven aan islamistische of separatistische Oeigoeren.

Wantoestanden

“We organiseren deze actie om de vele wantoestanden in China aan te klagen”, zegt Andy Vermaut van de Internationale alliantie voor de verdediging van rechten en vrijheden (AIDL). “We weten dat in China mensen worden opgesloten in werkkampen, dat kritische stemmen monddood worden gemaakt en dat minderheden zelfs gedwongen worden om hun organen af te staan. Het is dringend tijd dat de rest van de wereld dit ook weet.”

De IJzertoren is volgens de organisatoren zeer bewust gekozen als locatie. “Er is zeker een link met de Vlaamse ontvoogdingsstrijd”, zegt Vermaut. “Daardoor hebben Vlamingen rechten en eigen parlement, en onze cultuur is beschermd. Maar het autoritaire Chinese regime onderdrukt systematisch alle minderheden in Tibet, Zuid-Mongolië, Hongkong, Taiwan en Oost-Turkestan. In de aanloop naar de Olympische Winterspelen in China en de diplomatieke boycot door leden van onze regering willen we dit nogmaals op de agenda zetten.”

Zowat 150 sympathisanten waren aanwezig voor de actie van Vzw Aan de IJzer, Postversa, Internationale alliantie voor de verdediging van rechten en vrijheden, Hiking 4 Children, Tibet Support Group en de vereniging van Oeigoeren in België.Tibetaanse vlag aan IJzertoren uit protest tegen Olympische Winterspelen in China.