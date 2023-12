Thomas en Sharon installeren 10.000 lichtjes en kaarsjes in Populierenhof: “Eerste kerst moest speciaal zijn”

Thomas Wyseur en Sharon Feys hebben hun hoeve/restaurant Populierenhof omgetoverd. Met veel lampjes, aangeklede kerstbomen, decoratiestukken en gouden guirlandes. “De oude hoeve leent zich uitstekend voor een warm, winters decor met de eindejaarsfeesten”, zegt Thomas. “En het is onze eerste kerst en nieuw hier, dus moest het speciaal zijn.”

Thomas (30) en Sharon (27) openden hun hoeve Populierenhof op 15 april. Ze namen de zaak over van Thomas’ vader Tom (58), die met pensioen ging. Hij runde de zaak aan de Brugsesteenweg 15A in Hulste sinds 1988. Thomas werkte 6,5 jaar bij zijn vader, als barman, ober en kok. Thomas en Sharon vernieuwden het Populierenhof en bedachten zelf hoe de vernieuwde zaak eruit moest zien.

Hout houden

“We hebben alle twee oog voor detail en wilden een rustig interieur en de fermettestijl houden. Alle balken, trappen, deuren en plinten – een mix van houtsoorten – werden behouden en in lichtere tinten gezet, met hier en daar een toets van zwart en een warm accent in aardekleur”, aldus Thomas en Sharon.

Het interieur is zowel in de zaal beneden als in de zaal boven zeer doordacht, met bijna onzichtbare, summiere accenten, onopvallend op het eerste gezicht en mooi en goed gevonden bij nader toezien. “We gaven toen tips aan elkaar en volgden die ook”, aldus het koppel, dat voor de kerst- en nieuwjaarsdecoratie hun concept doortrekt. Een tipje van de sluier? Warm, rood, groen, goud en roze.

332 meter snoeren

Sharon en Thomas willen naar eigen zeggen hun persoonlijke stijl behouden, ook voor feestelijke aangelegenheden.

“Sober en soms overdadig, en goed doordacht. Zoveel mogelijk dingen opgetuigd, en hier en daar verrassend”, vertelt Sharon. “Ik heb x-aantal kerststrikjes gemaakt en zo zie je dat mijn studies moderealisatie aan Spes Nostra Heule van pas komen (glundert). Ik heb ze ook opgehangen.”

Thomas en Sharon Feys hebben zo’n 10.000 kerstlichtjes verdeeld over de zaak. “We hebben 9.660 opgehangen lichtjes geteld (lachen), hebben 332 meter lichtsnoeren gebruikt en hebben tientallen meters guirlandes gemaakt en versierd. Onze eerste kerst- en nieuwjaarsperiode moest speciaal zijn. Kerst was een familietraditie, toen we klein waren.”

Thomas gebruikte verscheidene kerstbomen in verschillende hoogtes, diktes en groottes. “Elk met een eigen kleur: een tikje goud en groen, roze accenten, en het klassieke rood. Overal verdeeld over de zaak, en met decoratiestukken in de vorm van een kerstboom.” Hun favoriete stuk? “Boven hangt er een driedelige traditionele kerstkrans vanuit het plafond naar beneden. De combinatie van het authentieke gebinte van de hoeve met de met lichtjes gevulde guirlandes zorgt voor een intens warm gevoel. De groene guirlandes vormen bogen van gezelligheid en warmte in de ruime, gezellige bovenruimte.”

Vitrinekast

Ook de bar werd omgetoverd in een ware kerstparel. En hun ‘vitrinekast’ valt in de smaak van de klanten. Per seizoen passen Thomas en Sharon deze kast aan, nu uiteraard in het teken van kerst en nieuwjaar. “Als je binnenkomt, voel je direct een warm onthaal dankzij deze ‘lichtkast’. Het personeel bruiste van enthousiasme om aan de slag te gaan en de kerstdecoratie van achter de coulissen te halen”, lacht Thomas.

“Aan ons assortiment bieren hebben we Sint-Bernardus Christmas Ale 10% toegevoegd, om de kerstsfeer van dichtbij te proeven. We pakken uit met enkele wijnparels, die een perfecte combinatie vormen met de vleesgerechten of het wild op onze menukaart. Daar staat ook filet van hert op, geserveerd met gratinaardappelen en wintergroentjes. Ook de varkenswangetjes met mini-kroketjes staan in de picture.”

“De zaak is gesloten op kerstavond en oudejaarsavond, maar open op kerst- en nieuwjaarsdag. En we zijn de hele maand januari open. Ideaal voor nieuwjaarsfeestjes met het werk of de familie”, geeft het koppel nog mee.