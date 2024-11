Theresia Vandevenne blaast 100 kaarsjes uit

Op woensdagnamiddag 20 november vierde Theresia Vandevenne met haar neven Eduard en Johnny en partners Wiske en Roza haar 100ste verjaardag in het woonzorgcentrum Lindenhove in Knokke. Schepen Philippe Vlietinck feliciteerde de eeuwelinge namens het gemeentebestuur. Theresia is geboren in Melsbroek op 20 november 1924. Haar fiere ouders waren Johannes Vandevenne en moeder Elisabeth Vanderhulst. Theresia is op heel jonge leeftijd gaan werken als fabrieksarbeidster. In de eerste fabriek Manusac werkte ze al als 14-jarige samen met haar zus Jeanne, zelfs tot twee ploegen van acht uur na elkaar. (HH/gf)