Themacafé over bouwen en mobiliteit

De stad organiseert in samenwerking met de WVI, Energiehuis Westhoek en nog enkele partners op dinsdag 28 januari van 19 tot 21 uur een themacafé ‘Toekomstgericht wonen en leven in Lo-Reninge’ in oc Oud Gemeentehuis. Wie bouwplannen heeft, meer wil te weten komen over verbouw- en renovatiepremies, interesse heeft in zonnepanelen of info wil over autodelen, krijgt er een persoonlijk antwoord.

De bezoekers zullen bij verschillende standen kunnen langsgaan om info in te winnen. “Zo zal de dienst Ruimte van de stad Lo-Reninge inwoners met bouwplannen de weg wijzen in de soms moeilijke wetgeving rond bouwen en verbouwen”, zegt Orelie De Jaeger van de dienst Ruimte. “Adviseurs van Energiehuis Westhoek kunnen kunnen dan weer alles vertellen over allerlei mogelijke (verbouw)premies waarop je recht hebt bij het bouwen of verbouwen van je woning.”

“Ook wie meer informatie wil over het gebruik van de deelwagen waarover de stad Lo-Reninge sinds juli vorig jaar beschikt, is in het themacafé aan het juiste adres”, zegt schepen Johan Matthys. “Een medewerker van het deelwagenplatform Claus2you zal haarfijn uitleggen wat autodelen is en hoe alles in zijn werk gaat.”

Binnenkort neemt stad Lo-Reninge trouwens een tweede deelwagen in gebruik. De dienst Mobiliteit van de stad Lo-Reninge beantwoordt dan weer al je vragen over deelfietsen en De Lijn. Wie elektriciteit wil besparen, zijn huis wil isoleren of vragen heeft over zijn waterhuishouding, kan tijdens het themacafé de nodige info verkrijgen over onder meer zonnepanelen, allerlei (ver)bouw- en renovatiepremies en het steken van een regenwaterput. “Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis”, zegt schepen van Milieu Johan Matthys. “Alle aanwezigen krijgen ook een gratis consumptie aangeboden door de stad.”

Wie vragen heeft, kan die alvast mailen naar ruimtelijkeordening@lo-reninge.be. (KVCL)