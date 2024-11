Theaterwandeling herdenkt Kristof Jacobs

Op 11 november 2021 werd voor het eerst een fakkeltocht/theaterwandeling georganiseerd in het centrum van Veurne, naar een voorstel van Kristof Jacobs uit Lombardsijde. Heel onverwacht overleed Kristof op 11 februari dit jaar. Ter nagedachtenis van Kristof gaan de organisatoren voort met het initiatief, want ‘verhalen verlangen dat ze worden doorgegeven’, ook al is de eerste verteller er niet meer.

Al bij de eerste editie bleek de fakkeltocht/theaterwandeling een succes te zijn. Het concept: de tocht leidt de deelnemers door het centrum van Veurne waar op bewust gekozen locaties meerdere scènes worden uitgebeeld over de belevenissen van de burgers tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 in Groot-Veurne.

José Clauw, voorzitter van de Culturele Raad Veurne: “Histories kunnen dateren van eeuwen geleden, maar kunnen ook komen uit een meer recente geschiedenis. De gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan bij het uitbreken en beëindigen van de Tweede Wereldoorlog liggen amper 84 en 80 jaar van ons verwijderd.”

Veurne 1940-1944

“Aan de theaterwandeling verleenden talrijke re-enactors en plaatselijke acteurs hun medewerking. Uit erkentelijkheid voor de inspanningen die Kristof Jacobs hiervoor heeft geleverd, vindt de editie van dit jaar plaats onder de noemer ‘Veurne 1940-1944; Mobilisatie en Bevrijding’. In vier scènes komen opnieuw waargebeurde getuigenissen aan bod van Veurnaars die zowel de meidagen van 1940 als de septemberdagen van 1944 intensief hebben meegemaakt. Onze trouwe vertolkers zullen de toeschouwers ook deze keer op sleeptouw nemen in de donkere dagen van de Achttiendaagse Veldtocht en de uitzinnige periode van de intocht van de Bevrijders. De begeleidende gidsen zijn Charlotte, Henk, Jani en ikzelf. De eerste scène is (Het) Leven in de brouwerij, gebracht door Luc Leye, Greet Boydens, Maxim Vercouillie en Jan Louwyck. Cindy Dobbelaere en Patrick Cardoen nemen scène 2 voor hun rekening; Een kind in oorlogstijd. Scène 3 heet Vive le Canada et vive la Belgique, een lezing uit het dagboek van Maurits Van der Mijnsbrugge, gebracht door Benny Merlevede. In scène 4 – Een leerkracht gemobiliseerd – brengen Luc Janssens en Boris De Bisschop passages uit het dagboek van Maurits Van der Mijnsbrugge”, besluit José Clauw tot slot. (MVO)

Afspraak op maandag 11 november om 18 uur op de Grote Markt. Tickets kosten 6 euro. Info en inschrijvingen op www.veurne.be/wintervariaties.