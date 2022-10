Thea Muze pakt uit met Halloween Escape Room in Izegem

Als het voor Halloween eens wat meer mag zijn dan een griezeltocht of een verkleedpartij onder vrienden, dan kan je dankzij Thea Muze een Halloween Escape Room bezoeken. De theatergroep haalt na drie jaar het concept van onder het stof en maakt van een woning in de Sint-Antoniusstraat in Izegem een echt horrorhuis.

Escape rooms zijn al een hele poos ingeburgerd, maar eentje waar ook acteurs in te vinden zijn, vind je veel minder vaak. Laat staan dat ze in een griezeljasje zitten. Laat dat nu net zijn wat Thea Muze opnieuw voorziet voor fans van bibberen en beven. “Drie jaar geleden pakten we voor het eerst uit met een Halloween Escape Room”, vertelt Kenneth Soetaert. “Van de woning van ons bestuurslid Koen Stockman maakten we toen een heus spookhuis. Ook nu zit het concept grotendeels hetzelfde in elkaar: groepen van drie tot vijf personen moeten uit het huis zien te ontsnappen, maar onderweg zorgen verschillende figuranten voor een griezelsfeer en uiteraard is het hele huis in thema versierd. Beginnen gebeurt op de zolderverdieping en de opdracht is pas geslaagd als je de living beneden kan verlaten.”

Voor het verhaal halen de dertien leden van Thea Muze dit jaar inspiratie uit hun recente theatervoorstelling KloosterNonsens. “Dat ging over een inbraak in een verlaten klooster en de komische gevolgen ervan”, vertelt Kenneth. “We namen dat religieuze thema over, maar dan met een luguber kantje. De woning is een klooster waar jaren geleden een non vermoord is door een monnik die een oogje op haar had, maar de liefde niet beantwoord zag. Hij vermoordde haar en sindsdien spookt ze er rond. Aan het begin van de Halloween Escape Room tonen we een filmpje om in de juiste sfeer te raken en dan krijg je een uur de tijd om te ontsnappen. De moeilijkheidsgraad valt mee, maar voor wie het echt niet lukt, kunnen we via een walkie talkie tips geven.”

De theatergroep moest door corona enkele jaren wachten om nog eens met een escape room op de proppen te komen, maar heeft er veel zin in. “De reacties waren in 2019 heel positief”, zegt Kenneth. “Vooral de combinatie van puzzelen en een horrorverhaal werd heel leuk bevonden. Voor ons is het ook leuk om eens op die manier naar buiten te treden.” (VADU)

Wie langs wil komen, kan zich inschrijven via www.theatertheamuze.be. De Halloween Escape Room vindt dit jaar plaats onder het thema ‘Escape from Evil’ en vindt plaats van vrijdag 29 oktober tot en met dinsdag 1 november. Een tijdslot reserveren is vereist en kan van 16 tot 21.30 uur ’s avonds.