The Scheld Pocket Warrior in Retranchement herdenkt de bevrijding van de Knokse regio door de Canadezen

Zondag vond in Knokke-Heist de vijftigste Canadese Bevrijdingsmars plaats. Een 33 km lange tocht tussen Hoofdplaat en Knokke-Heist waaraan duizenden wandelaars deelnamen, onder wie ook vele Canadezen. Aan de Hickmanbrug in Retranchement werd ‘The Scheld Pocket Warrior’, een bronzen kunstwerk van Zeebruggenaar Theo Claerhoudt, officieel ingehuldigd, ter herdenking van de bevrijding van de regio tachtig jaar geleden door de Canadezen.

Niet alleen vlak over de grens, in Retranchement, maar ook in het Canadese militair museum in Ottawa prijkt ‘The Scheldt Pocket Warrior’. Met die bronzen sculptuur eert de Zeebrugse kunstenaar Theo Claerhoudt, zoon van een verzetsstrijder, de bevrijding van onze regio door de Canadese troepen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Verzetshaarden

Het bronzen kunstwerk van Theo Claerhoudt krijgt niet toevallig een plekje aan de Hickman-brug onder de noemer 80/50. 80 staat voor de 80ste herdenking van de bevrijding in 1944 en 50 staat voor de 50ste Canadese bevrijdingsmars. Dankzij de bouw van die brug, vernoemd naar de gesneuvelde Canadese sergeant Jack L. Hickman, konden de geallieerden begin november 1944 de laatste Duitse verzetshaarden rondom Knokke uitschakelen.

Het Canada Comité en het For Freemdom Museum in Knokke-Heist vroegen aan Theo Claerhoudt om dit kunstwerk te vervaardigen. De Zeebruggenaar is de zoon van een Sluise verzetsstrijder: “Hij pleegde een aanslag op de Duitse bezetters. Zonder de Canadezen was hij wis en zeker geëxecuteerd door de Duitsers, die hem zochten.”

“Hij was gevlucht, maar ze waren hem op het einde van de oorlog op het spoor, toen de Canadese troepen arriveerden en de regio bevrijdden. Dus zonder de Canadezen zou mijn papa tijdens de Tweede Wereldoorlog gestorven zijn en zou ik nooit geboren zijn….”

Late roeping

Theo Claerhoudt was jarenlang truckchauffeur en werkte achtereenvolgens voor een Brugse delicatessenzaak op de Markt, de Zeebrugse vishandelaar Huysseune en de Brugse groendienst: “Ik was metaalbewerker van opleiding, ik liep school in het VTI in Brugge. Ik heb het visbedrijf van Huysseune omgebouwd van ijzer naar inox, toen dit om hygiënische redenen verplicht werd.”

“In mijn vrije tijd experimenteerde ik wat met brons, inox en ijzer. Ik vervaardigde trofeeën voor golftornooien. In 2017 vroeg mijn vriend Gratien Dendooven mij om een beeld te maken voor zijn zomerexpo in Lissewege. Daarna is alles in een stroomversnelling terechtgekomen en sinds mijn pensioen leg ik mij volledig toe op die passie. Ik mocht al twee keer het beeldje de cultuurdrager vervaardigen voor de Cultuurraad van Knokke-Heist.”

Laatste reis

“Mijn bronzen Masquerade was in juli te bewonderen in de koninklijke bibliotheek. Vooral mijn vrouwenbeelden, waarvoor mijn vrouw Katrien idyllische namen als Aphrodite of Lady Stradivarius verzint, zijn gegeerd. Recent heeft een bekende Vlaming een beeld gekocht en een ouder koppel wenst een figuur met een koffer, waarin ze na hun dood hun as willen laten bewaren, als symbool voor hun laatste reis …